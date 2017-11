Wall Street Journal: Flynn etterforskes for å planlegge kidnapping og utlevering av tyrkisk opposisjonell

Michael Flynn ble sparket fra den mektige stillingen som nasjonal sikkerhetsrådgiver i Det hvite etter kun 24 dager i jobben – angivelig fordi han hadde løyet om møter med Russlands daværende USA-ambassadør.

Nå ser det ut til at forbindelsene hans til Tyrkia kan skape store problemer for den tidligere generalløytnanten og etterretningssjefen.

Samtidig som Flynn jobbet for Trump under valgkampen, sto han nemlig på lønningslisten til Tyrkia for å fremme dette landets interesser i USA. Blant annet skrev han et leserinnlegg i avisen The Hill på valgdagen 8. november. Der poengterte han at «vi må se verden fra Tyrkias perspektiv».

I mars måtte han registrere seg, på etterskudd, som en agent for Tyrkia.

Michael Flynn skal ha villedet Pentagon om inntekter fra fremmede makter. Det kan sette ham i fare for straffeforfølgelse.

Skal ha møtt tyrkiske representanter på Manhattan

I desember 2016 – etter at Trump ble valgt til president og kun en måned før han flyttet inn i Det hvite hus – skal Flynn og sønnen hans, Michael Flynn Jr., ha blitt lovet 15 millioner dollar (120 millioner kroner) for å kidnappe Fethullah Gulen og utlevere ham til Tyrkia, ifølge The Wall Street Journal.

Far og sønn Flynn skal ha møtt representanter for tyrkiske myndigheter på restauranten 21 Club på Manhattan, skriver avisen med henvisning til personer med kjennskap til Mueller-etterforskningen.

I leserinnlegget i The Hill konkluderte Flynn med at USA ikke lenger kunne være en «frihavn» for Gulen og at han måtte utleveres til Tyrkia.

Talspersoner for både Mueller og Flynn-ene ønsker ikke å kommentere påstandene i The Wall Street Journal.

Obama advarte Trump mot å ansette Flynn. Advarselen kom i et møte med Trump i Det ovale kontor kort tid etter valgseieren i november.

Møttes også tidligere den høsten

Fethullah Gulen er en tyrkisk forfatter, muslimsk lærd og politisk aktør. Han er blitt utpekt av Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, som hovedansvarlig bak det mislykkede militærkuppet i fjor sommer.

Gulen har bodd i USA siden slutten av 1990-tallet. Erdogan har gjentatte ganger krevd å få ham utlevert til Tyrkia.

Far og sønn Flynn skal, på møtet i desember, ha diskutert mulighetene for å frakte Gulen i et privatfly til den tyrkiske fengeløya Imrali, opplyser en av kildene til The Wall Street Journal.

Møtet i desember, som skjedde etter at Flynn var blitt utpekt som USAs neste nasjonale sikkerhetsrådgiver, skal ikke ha vært første gang tyrkerne og Flynn snakket om denne saken. 19. september skal ideen også ha blitt luftet i et møte der også tidligere CIA-direktør James Woolsey var til stede.

– Det var en del av en hemmelig plan om å fjerne ham i nattens mulm og mørke, har Woolsey tidligerer sagt til The Wall Street Journal.

Nyheten har vekket betydelig interesse i USA fredag. Jus-eksperten Benjamin Wittes, som driver nettstedet lawfareblog, skriver at han har visst om saken en stund men at det likevel er sjokkerende å lese om det:

It takes a lot to shock me these days. Reporters from many different news organizations have been chasing this story literally for months—because of which I️ have known about it a long time. And yet, it remains completely shocking. https://t.co/8eFnjGVgyQ — Benjamin Wittes (@benjaminwittes) November 10, 2017

Flynn-etterforskningen kan ramme Trump

Mye tyder på at Mueller har viet far og sønn Flynn mye oppmerksomhet i etterforskningen, som i hovedsak handler om Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget og Trump-kampanjens mulige samarbeid med russerne.

Mandag meldte NBC News at Mueller og hans etterforskere har samlet inn nok bevis til å ta ut tiltale mot både far og sønn Flynn.

I forrige uke ble to andre sentrale Trump-rådgivere – tidligere kampanjeleder Paul Manafort og Rick Gates – tiltalt for blant annet å ha hvitvasket et enormt pengebeløp etter at de jobbet for et russiskvennlig politisk parti i Ukraina.

JAMES LAWLER DUGGAN / Reuters

Samtidig ble det kjent at en annen rådgiver, George Papadopoulos, allerede hadde kjent seg selv skyldig i å ha løyet overfor FBI i løpet av etterforskningen.

Dersom Flynn blir tiltalt, vil det være første gang det skjer med en person som jobbet for Trump etter at han ble president.

Anklagene mot Flynn kan også ramme Trump selv. Presidenten skal nemlig ha lagt betydelig press på den tidligere FBI-sjefen, James Comey, for å få avsluttet etterforskningen av Flynn.

– Jeg håper du kan la denne saken fare, sa Trump til FBI-sjefen.

Dette ble bekreftet av Comey under en høring i Kongressen i juni – like etter at Trump ga ham sparken som FBI-sjef.

Både presset på Comey og avskjedigelsen kan tolkes som et forsøk på å forhindre rettens gang, og det inngår i Muellers etterforskning.