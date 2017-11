Statsminister Saad Hariri overrasket alle, inkludert sine egne politiske rådgivere, hevdes det, da han i en TV-sendt tale lørdag 4. november erklærte at han trakk seg fra stillingen som Libanons statsminister.

I et tv-sendt intervju søndag kveld norsk tid sier han at han planlegger å returnere til Libanon.

Han sier også at dersom han skulle trekke tilbake sin oppsigelse, så må Hizbollah godta Libanons politikk om å holde seg unna regionale konflikter.

Han antyder dermed at han er åpen for å fortsette som statsminister i Libanon, ifølge Reuters.

Intervjuet ble gjort med Future TV, en libanesisk kanal med forbindelser til Hariris parti al-Mustaqbal (Fremtidsbevegelsen), det største partiet i det libanesiske parlamentet.

Den erklærte avgangen forrige helg ble umiddelbart gjenstand for ville spekulasjoner. Det skyldtes ikke minst at han var i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh da han erklærte sin avgang, hvor han fortsatt oppholder seg.

Her er en gjennomgang av det vi vet og hva spekulasjonene handler om.

1. Hvorfor trakk Saad Hariri seg?

Selv begrunnet han sin avgang med at den sjiamuslimske, libanesiske bevegelsen Hizbollah og deres støttespiller Iran er en for ødeleggende kraft i den arabiske verden. Han hevdet også at noen planla å ta livet av ham.

Hizbollah, som har sittet i Hariris regjering, er både en politisk og en militær bevegelse. De antas å ha langt større militær slagkraft enn regjeringshæren i Libanon, og innsatsen i krigen i Syria har økt gruppens innflytelse.

Iran hevder Hariris avgang er resultatet av et komplott som Saudi-Arabia, USA og Israel står bak.

Libanesiske myndigheter tror Saudi-Arabia presset Hariri til å gå av mot sin vilje, melder Reuters. Dette benektes av Saudi-Arabia.

– Det var ikke noe i Libanon som skulle tilsi en avgang nå. Så vi må gå ut fra at dette faktisk skjer etter saudisk press, og at det har å gjøre med et forsøk på å isolere Hizbollah, sier professor Knut S. Vikør ved Universitetet i Bergen.

Fakta: Dette er Saad Hariri Saad Hariri (47) tilhører en fremtredende sunnimuslimsk libanesisk familie, men ble født i Riyadh i Saudi-Arabia. Han er både libanesisk og saudiarabisk statsborger. Han er god for 8 milliarder kroner, ifølge Forbes. Formuen var tidligere vurdert til å ligge rundt 16 milliarder kroner, men hans viktigste inntektskilde, det saudiske bygningsfirmaet Oger Saudi, måtte gi seg etter 39 års drift tidligere i år. Hariri-familien står også bak Future TV i Libanon. Familien har tjent stort på byggevirksomhet og telekom i Libanon og resten av Midtøsten. Da faren, den tidligere statsministeren Rafik Hariri, ble drept ved et bombeattentat i 2005, reiste Saad Hariri fra Saudi-Arabia til Libanon for å ta over ledelsen i farens parti, Framtidsbevegelsen. Saad Hariri var statsminister fra november 2009 til juni 2011. På grunn av sikkerhetshensyn levde han i Paris fra 2011 til 2014. Den 18. desember 2016 ble han igjen statsminister i Libanon. Den 4. november sa han på TV at han gikk av.

Hussein Malla, AP/NTB scanpix

2. Hvordan har Libanon reagert?

President Michel Aoun, en maronittisk kristen, vil ikke ta initiativ til å danne en ny regjering før Hariri har kommet tilbake til Libanon for å forklare seg. Han og samtlige politiske partier i Libanon har bedt Hariri om å komme hjem.

President Aoun sa fredag til Saudi-Arabias ambassadør i Libanon at Hariri må få reise hjem.

3. Har Libanon noen statsminister nå?

Nei. Men den gamle regjeringen fortsetter uten en regjeringsleder.

– Landet er ikke uvant med ikke å ha en formell regjering, sier den danske forskeren Ali Alfoneh ved Atlantic Council.

Reuters/NTB scanpix

4. Hvorfor reiser ikke Hariri hjem til Libanon?

Libanesiske myndigheter tror han holdes i Saudi-Arabia mot sin vilje, og at han sitter i husarrest, melder Reuters. Grunnen, spekulerer Vikør, kan være at saudiene frykter at Harari etter ønske fra presidenten og partifeller blir statsminister igjen.

– Han har fått forbud mot å reise tilbake til Libanon inntil nå, sa Hizbollah-lederen Hassan Nasrallah i en TV-sendt tale fredag.

Saudi-Arabia benekter dette. Og nå har altså Saad Hariri sagt i et TV-intervju at han vil komme tilbake i løpet av noen dager.

5. Saudi-Arabia, Kuwait og Bahrain har bedt alle sine borgere reise hjem fra Libanon, hvorfor?

De frykter kanskje at det er blitt større kidnappingsfare i Libanon. Kidnappinger er tidligere blitt brukt som et pressmiddel i Libanon. Norge har ikke endret sitt reiseråd for Libanon.

Reuters/NTB scanpix

6. Hva ønsker Saudi-Arabia å oppnå i Libanon?

Som et minimum ønsker de å få presset Hizbollah ut av den libanesiske regjeringen.

– Det legitimerer ikke bare Hizbollah som et lovlig og regjeringsbærende parti i Libanon, men også Hizbollahs krigføring i Syria, sier Alfoneh. Hizbollah har i samarbeid med Iran og Russland vært avgjørende for at president Bashar al-Assad har vunnet på slagmarken.

At Hizbollah er med i regjeringen, oppfattes som en krigserklæring mot Saudi-Arabia, sa den saudiske ministeren for Gulf-landene tidligere i uken.

At Saad Hariri nå sier at Hizbollah må holde seg utenfor regionens konflikter, og dermed blant annet trekke seg ut av Syriakrigen, kan raskt bli tolket i retning av at det er dette Saudi-Arabia har vært ute etter.

7. Hva er worst case scenario for Libanon?

En ny borgerkrig, slik det opplevde fra 1975 til 1990.

– Hvis Saudi-Arabia ønsker en ny stedfortrederkrig mot Iran, så kan Libanon bli skueplass for det, sier Alfoneh.