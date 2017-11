Væpnede menn stormet TV-stasjon i Kabul - flere drept

IS har ifølge Reuters som siterer terrorgruppens nyhetskanal Amaq, nå tatt på seg skylden for tirsdagens angrep på TV-stasjonen. Minst to personer skal være drept, og et 20-talls mennesker er skadet etter angrepet.

Angriperne skal ifølge nyhetsbyrået ha vært utkledd som politi.

Etter to timer ble det meldt at sikkerhetsstyrkene hadde kontroll over situasjonen, og TV-stasjonen kom tilbake på lufta.

– Angrepet er over. Ifølge øverstkommanderende for spesialstyrkene er alle ansatte inne i bygningen reddet, melder Shamshad TV.

Kastet granater mot sikkerhetvaktene

Ifølge en av de ansatte ble det først hørt en kraftig eksplosjon, før angriperne tok seg inn i bygningen.

Angrepet begynte med en eksplosjon ved inngangsporten til tv-stasjonen, ifølge talsperson for politet i Kabul, Basir Mujahid. Han frykter at flere skal være omkommet. Men de har fortsatt ikke oversikt over hvor mange, skriver Reuters.

– På overvåkingskameraene så jeg tre angripere som tok seg inn i bygningen. De skjøt først vakten og tok seg deretter inn. De kastet granater og skjøt, forteller reporteren Faisal Zaland.

Zaland greide å flykte ut en bakdør, og ifølge ham befinner angriperne seg fortsatt inne i bygningen.

En av angriperne ble ifølge en sikkerhetsvakt Reuters har snakket med, drept av vakter. En annen skal ha kommet seg forbi vaktene ved hjelp av håndgrantater.

Ifølge en twittermelding fra tv-stasjonen skal flere være drept i angrepet. Ansatte har ifølge Reuters rapportert om mellom to og fire drepte.