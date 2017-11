Magasin: WikiLeaks kontaktet Trump jr.

Ifølge magasinet skal Trump jr. stort sett ha ignorert de private meldingene WikiLeaks sendte ham på Twitter, men skal ha svart på og imøtekommet noen av forespørslene.

WikiLeaks skal ha bedt presidentens sønn om å gi dem tilgang til farens skattemeldinger.

I tillegg ble far og sønn oppfordret til å bestride valget dersom Trump senior tapte og til å utnevne WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange til USAs ambassadør til Australia.

På valgdagen, mens de fleste fortsatt antok at Hillary Clinton ville vinne valget, skrev WikiLeaks at «om faren din ‘taper’ synes vi det er mye mer interessant om ha IKKE erkjenner nederlaget og bruker tid på å BETVILE mediene og andre typer rigging som har skjedd - slik han har indikert at han kanskje vil gjøre».

Korrespondansen mellom nettstedet og Trump jr. er blitt gitt til Kongressen som en del av bevismateriale i forbindelse med USAs pågående Russland-etterforskning.

Under valgkampen offentliggjorde WikiLeaks lekkede opplysninger og epostkorrespondanse fra Hillary Clintons valgkampstab.