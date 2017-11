Justisminister Jeff Sessions sier han først husket å ha vært på et omstridt møte med Trumpkampanjen i fjor da han hørte det omtalt i media nylig.

Sessions ble grillet hardt av justiskomiteen i Representantenes hus tirsdag, og møtte sterkt press fra både høyre- og venstresiden.

Ministeren måtte forsvare seg mot hissige spørsmål fra demokratene på komiteen, som stadig vekk antydet at han hadde begått mened under sin nominasjonshøring i Senatet i januar. Den gangen sa Sessions at han «ikke hadde kommunikasjon med russerne». Det har senere blitt kjent at Sessions ved flere anledninger møtte med den russiske ambassadøren.

– Det er en løgn, sa en tydelig opprørt Sessions om anklagene om at han bevisst hadde snakket usant.

– Jeg protesterte!

Det aktuelle møtet, der både Jeff Sessions og Trump selv var til stede, fant sted i Trump Tower i juni i fjor. Det ble arrangert av Trumps utenrikspolitiske team, som Sessions var leder for. Blant medlemmene i teamet var en ung rådgiver ved navn George Papadopoulos. Papadopoulos sa på møtet at han kunne formidle kontakt med russiske myndigheter.

Dette har først kommet frem i høst, etter at Papadopoulos ble arrestert av spesialetterforsker Robert Mueller. Mueller er blitt utnevnt for å etterforske Trumpkampanjens Russlands-forbindelser.

Justisministeren understreket at det var vanskelig å huske detaljer fra så langt tilbake i tid. Han trakk imidlertid frem et poeng som satt ham selv i et godt lys fra presseomtalen av møtet; mens Trump virket interessert, hadde Sessions avvist forslaget fra Papadopoulos.

– Jeg var jo den som protesterte, sa Sessions tirsdag.

– Jeg gjorde det klart for ham at han ikke var autorisert til å representere Trumpkampanjen.

Kaos og mangel på søvn

Sessions erklærte seg inhabil i etterforskningen av Russlandsforbindelsene i mars. To måneder senere ble FBI-sjef James Comey sparket. Kort tid etter det ble spesialetterforsker Mueller oppnevnt av den fungerende justisministeren. Avsløringer i amerikansk media, kombinert med informasjonen som hittil har kommet frem i Muellers arbeid, viser at flere Trumpmedarbeidere har hatt kontakt med russere, og at de ikke har vært åpne om denne kontakten.

Sessions beskrev Trump-kampanjen i fjor som «kaotisk», og sa at han ofte var på flere forskjellige steder i løpet av et døgn og fikk lite søvn.

– Det var en briljant kampanje, men det var også en form for kaos hver dag og vi fikk lite søvn, sa Sessions.

Minister i kryssild

Mens demokratene presset Jeff Sessions om Russlands-forbindelsene, var republikanerne opptatt av hvorfor ikke justisdepartementet etterforsker Hillary Clinton.

President Donald Trump har sagt han mener Justisdepartementet bør «gå etter» Hillary Clinton. Flere kongressmedlemmer har skrevet brev til Sessions og bedt ham oppnevne en egen spesialetterforsker for å se nærmere på det de mener er ulovlige aktivitet i forbindelse med Clintonkampanjen og Clinton-stiftelsen.

Sessions måtte tåle nesten daglige angrep fra Trump på Twitter i sommer, og presidenten har flere ganger uttrykt irritasjon med justisministeren sin.

– Hadde jeg visst at han ville erklære seg inhabil (i forbindelse med etterforskningen), hadde jeg ikke utnevnt ham, sa Trump i et intervju i juli.