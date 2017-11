Russiske medier: Putin og Trump møtes fredag

Russiske myndigheter opplyste onsdag at det trolig blir et eget møte mellom Putin og Trump under toppmøtet for APEC-landene i Vietnam.

Dmitrij Peskov, talsmann for Russlands regjering, sa da at begge presidentene i utgangspunktet har fullt program i Vietnam. Landenes myndigheter jobber likevel med å prøve å finne tid til et møte, noe Peskov mente det var høy sannsynlighet for at de fikk til.

Syria og Nord-Korea er blant de mest aktuelle temaene for samtalene. Trump har selv sagt at det kan bli aktuelt å diskutere Nord-Korea med Putin.