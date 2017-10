Obama kritiserer USA for gammeldags politikk

– Noe av politikken vi ser i dag trodde jeg vi hadde lagt bak oss for lenge siden. Vi snakker om folk som ser 50 år tilbake i tid. Det er det 21. århundre, ikke det 19., sa Obama.

Han var på valgmøtet i New Jersey for å gi sin støtte til guvernørkandidaten Phil Murphy. Han gjentok det samme budskapet senere på dagen i Virginia, der han ga sin støtte til guvernørkandidat Ralph Northam.

– Demokratiet vårt er i fare, sa Obama til velgerne i Virginia.

De to delstatene er de eneste to som velger nye guvernører i år. Valgene er ventet å gi en pekepinn på hvilken retning velgerne beveger seg i forkant av mellomvalget i 2018, som vil bli en stor test for Trump og hans republikanske parti.

Obama offentliggjorde at han ville vende tilbake til politikken og delta på valgmøtet i oktober. Den tidligere presidenten har stort sett ligget lavt i terrenget etter at Donald Trump ble president. De få gangene han har brutt tausheten har vært i forbindelse med saker med nasjonal betydning, som innvandring, helsevesen og klimaendringer.