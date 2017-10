Krever regnskogmillioner utbetalt fra Norge

Guyana er et av hovedsamarbeidslandene i den norske klima- og regnskogsatsingen. Landet ble i 2008 lovet halvannen milliard kroner fra Norge for å holde avskogingen på et fortsatt lavt nivå. Guyana, som sliter med utbredt korrupsjon, forpliktet seg også til å forbedre styresettet og forvaltningen av naturressurser som gull, mineraler og tropisk tømmer.

Nå vil Guyana satse på petroleumsvirksomhet etter at det er gjort store oljefunn utenfor kysten av landet, skriver BT. Det kan få konsekvenser for utbetalinger av regnskogpenger som tidligere er kunngjort fra norsk side.