Over 5 millioner koronasmittede i Brasil

Brasil har passert 5 millioner koronasmittede og nærmer seg 150.000 dødsfall fra viruset.

Koronapandemien kan være i ferd med å flate ut i Brasil. Brasil er blant de hardest rammede landene i verden, blant annet fordi president Jair Bolsonaro nektet å ta viruset på alvor. Eraldo Peres / AP / NTB

Helsedepartementet meldte onsdag om 31.553 nye smittede, noe som bringer totaltallet opp til 5.000.694. Bare USA og India har registrert flere.

Det ble også registrert 734 nye dødsfall siste døgn, og dermed har 148.288 mennesker dødd av viruset i landet. Bare i USA har flere dødd.

Kurven ser imidlertid ut til å være i ferd med å flate ut. Mens antall smittede lå på 40.000 per dag i september, er dagstallet nå nede i rundt 27.000 den siste uka. Antall døde per dag er også lavere, fra 1.000 per dag i juli og august til 610 per dag den siste uka.

