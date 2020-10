Demokratene til angrep under Barrett-høringens første dag

Demokratene prøvde å koble høyesterettsnominasjonen av Amy Coney Barrett til helsespørsmål under den første av fire dager med høring i Senatet.

Amy Coney Barrett, som er nominert til høyesterettsdommer av president Donald Trump, ble tatt i ed under høringen i justiskomiteen i Senatet mandag. Foto: Erin Schaff / The New York Times via AP, Pool / NTB

NTB-DPA-AP

12. okt. 2020 19:20 Sist oppdatert nå nettopp

Senator Dianne Feinstein vektla at rimelig helseforsikring for millioner av amerikanere sto i fare dersom Barrett blir utnevnt til høyesterettsdommer. Foto: Demetrius Freeman / The Washington Post via AP, Pool / NTB

Det var færre til stede under høringen mandag enn det som er normalt som følge av koronatiltak. Foto: Kevin Dietsch / Pool via AP / NTB

Demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris deltok via video under høringen. Hun mener høringen ikke burde blitt avholdt på grunn av smittefare. Foto: Erin Schaff / The New York Times via AP, Pool / NTB

– Helsedekning for millioner av amerikanerne står på spill med denne nominasjonen, sa California-senator Dianne Feinstein tidlig i høringen

Republikanere har over tid prøvd å sette en juridisk stopper for Affordable Care Act, også kjent som Obamacare.

De vil ha Barrett på plass akkurat i tide for behandlingen av Obamacare 10. november. Det er ventet at hun vil stemme mot reformen.

– Vi har ikke råd til å gå tilbake til den tiden da amerikanere ble nektet forsikring eller avkrevd enorme pengebeløp, sa Feinstein.

Ventet å gå gjennom før valget

Demokratene ser ut til ikke å klare å stanse utnevnelsen av Barrett. Dersom nominasjonen går gjennom, er fordelingen 6–3 i konservativ favør blant høyesterettsdommerne i USA.

Demokratene mener republikanerne ikke har folket på sin side når de forsøker å få gjennom valget av ny høyesterettsdommer før valget 3. november.

Helsestrategien ser derfor ut til å være et grep for å snu folkeopinionen mot Barrett og Republikanerne og høste stemmer opp mot valget, ifølge DPA.

Demokratene mener det er vinneren av presidentvalget som skal utnevne erstatteren til den liberale dommeren Ruth Bader Ginsburg, som døde i september.

Avstå fra Trump

Barrett ankom mandag med familien sin til den første av fire dager med høring denne uken i justiskomiteen i Senatet.

Som følge av koronatiltak var det mange færre folk i publikum enn det som er vanlig ved slike høringer. Alle i publikum brukte munnbind.

– Jeg møter foran denne komiteen med ydmykhet på grunn av det store ansvaret jeg har blitt bedt om å påta meg, sa Barrett.

Barrett ble nominert av president Donald Trump kort tid etter at Ginsburg døde.

Demokraten Richard Blumethal ba Barrett om å avstå (recuse yourself, red.anm.) fra saker knyttet til Trump dersom hun blir utnevnt til høyesterettsdommer.

Hvis Barrett blander seg inn i saker knyttet til valget, vil hun skade omdømmet til høyesterett, ifølge senatoren fra Connecticut.

Harris: – Uforsvarlig

Visepresidentkandidat Kamala Harris mener høringen ikke burde funnet sted og omtaler gjennomføringen som uforsvarlig.

– Denne høringen har brakt sammen over 50 personer som sitter i et lukket rom i timevis mens vår nasjon står overfor et dødelig luftbårent virus, sa Harris, som ikke var til stede fysisk.

Hun advarte om at arbeideres rettigheter, abortrettigheter og idealet om at loven er lik for alle står i fare.

Harris mener republikanerne prioriterer å gjennomføre senatshøringen for å få på plass en ny høyesterettsdommer før valget, i stedet for å få gjennom økonomisk hjelp til amerikanske familier som sliter med å betale regninger som følge av koronapandemien.

Domstolene kan ikke løse alt

Barrett understrekte i høringen om sin nominasjon at domstolene ikke kan løse alt som er galt med samfunnet.

– Politiske avgjørelser og verdivurderinger som myndighetene gjør, må bli tatt av de politiske grenene som er folkevalgt og som står ansvarlig overfor folket, sa Barrett under høringen.

48-åringen understrekte at domstolene har et absolutt ansvar for rettssikkerheten.

– Men domstolene er ikke til for å løse hvert problem eller det som er feil i offentligheten, sa Barrett.

