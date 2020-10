John McCains mor døde 108 år gammel

Roberta McCain døde mandag. Hun var en viktig brikke i sønnens presidentkampanje i 2008.

Roberta McCain ble 108 år gammel. Foto: Matt Rourke / AP / NTB

Morten Schwencke journalist i Aftenposten

12. okt. 2020 22:18 Sist oppdatert 6 minutter siden

Roberta McCain døde mandag, 108 år gammel. Hun er kjent for å være mor til senatoren John McCain, som døde i 2018.

«Det er med stor sorg jeg nå kunngjør dødsfallet til min fantastiske svigermor, Roberta McCain. Jeg kunne ikke ha bedt om et bedre forbilde eller en bedre venn», skriver John McCains enke, Cindy McCain, på Twitter.

Da John McCain stilte til presidentvalget i 2008, var Roberta McCain ofte med ham. Hun ble brukt som et argument for at John McCain, som da var over 70 år, ikke var for gammel til å være president, skriver AP.

– Jeg ville ikke vært her i kveld om det ikke hadde vært for henne, sa John McCain om moren på republikanernes landsmøte det året.

Roberta McCain var kjent for å være engasjert og full av humør. Republikaneren John McCain tapte valget for Barack Obama.

I 2018 deltok Roberta McCain i sin sønns begravelse. Han døde av kreft i hjernen.

I 2018 var Roberta McCain i sin sønn Johns begravelse. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

