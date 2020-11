Smitten har eksplodert i verden. Nå stiger også dødstallene.

Forrige uke lå det globale dødstallet på over 7000 i fire dager på rad. Ikke siden april har tallene vært så høye over så lang tid. Men det betyr ikke at situasjonen ennå er like kritisk som i mars.

En helsearbeider tester forbikjørende i Antwerp, Belgia. Bildet er tatt 20. oktober. Belgia er ett av flere europeiske land som har trappet opp restriksjonene i landet kraftig som følge av økende koronasmitte. Foto: Virginia Mayo/AP/NTB

Koronapandemien har på ny tatt fart over hele verden de siste ukene. Flere land har trappet opp restriksjoner i tråd med økende smitte.

Nå ser det ut til at også antall dødsfall kryper oppover.

Forrige uke lå tallet på over 7000 i fire dager på rad:

Gjennom hele pandemien har dødstallene variert kraftig fra dag til dag. Det største spriket var i august. Da var tallet over 10.000 en dag, før det falt til drøyt 5000 neste dag.

Likevel skiller forrige ukes tall seg ut. Ikke siden april har nye daglige dødsfall ligget såpass høyt over flere dager.

USA, Brasil, India, Mexico og Storbritannia topper listen over landene med flest dødsfall. Sistnevnte stenges nå ned på ny fra torsdag. Det meldte statsminister Boris Johnson i helgen.

Årsaken er frykt for at landets sykehus vil overveldes av koronasmittede i løpet av de neste ukene.

Flere overlever

– Om vi ikke gjør noe, kan vi se dødstall i dette landet på flere tusen daglig, sa Johnson på en pressekonferanse lørdag.

Storbritannia er langt fra det eneste landet som nå tar grep for å stramme inn. Også Belgia, Tsjekkia, Frankrike og Spania har innført nye, strenge restriksjoner som følge av smitteøkningen den siste tiden.

Men selv om dødstallet fra forrige uke nærmer seg tallene i våres, betyr ikke det at flere dør av viruset nå enn før. Antall nye registrerte smittetilfeller var langt høyere forrige uke enn i vår.

Før sommeren var antall daglige smittetilfeller globalt i underkant av 100.000. De siste to ukene har det daglig ligget over 300.000:

Det betyr altså at flere koronasyke pasienter overlever nå enn tidligere.

Det viser også forskning fra NPR. En av årsakene kan være at vi er blitt flinkere til å behandle dem som blir syke.

Samtidig er bekymringen stor for at dødstallene vil ta igjen smittetilfellene. Det kan skje om antall innleggelser sprenger kapasiteten til sykehusene.

Kan bli verre

– Europa opplever nå en ny bølge av denne pandemien. Den kan bli verre enn den første i mars og april, skriver Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), i en e-post til Aftenposten.

Preben Aavitsland, overlege hos FHI. Foto: Tor Erik Schrøder

Han påpeker at land fort går inn i en negativ spiral når stigningen først har begynt. Stadig flere smittekilder kan forårsake massehendelser av smitte. Det kan igjen føre til at smittesporingsteam sliter med å henge med.

– I august og september var bildet dominert av tilfeller blant unge og middelaldrende voksne. Nå er epidemien på full fart inn blant de eldre. Vi ser nå at tallet på sykehusinnleggelser øker raskt, og da kommer også dødsfallene snart. Dette viruset er like farlig som det var i mars, fortsetter Aavitsland.

Overlegen understreker at Norge foreløpig har kontroll, men at det er bekymring for Oslo-området og Bergen.

– Kommunene rundt i landet er veldig gode på å oppdage og slå ned lokale utbrudd, så vi er fortsatt et stykke fra den situasjonen vi ser på Kontinentet. Målet er å holde det sånn.

Samtidig peker han på at årstiden vi nå går inn i, kan spille en rolle i økende smitte:

– Epidemien sprer seg raskt nå, særlig på den nordlige halvkule. Det kan ha med årstiden å gjøre. De fleste luftveisinfeksjoner trives godt i kaldt vær, sier han.

Mer reelle tall enn før

At pandemien er i vekst, er Ørjan Olsvik enig i. Han er professor i medisinsk mikrobiologi ved Norges arktiske universitet (UiT).

– Det er ikke tvil om at flere og flere blir smittet nå. Det er en tilnærmet eksponentiell vekst i mange land, sier han.

Ørjan Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Olsvik mener tallene over hvor smitten forekommer, er blitt mer reelle enn tidligere. I mars testet man nesten bare de alvorlig syke og ikke de mange som var mildt syke. Dermed så dødsprosenten høy ut, påpeker Olsvik. Han mener rapportene om at dødstallene er gått drastisk ned siden mars, bør leses inn i det bildet.

– Det er ikke tvil om at det nå er en økt smitterate på gang. Så har det vært diskusjoner om viruset har forandret seg, og om det har økt smitten. Jeg tror ikke det er der det ligger.

Han mener smitten i land som Norge har økt fordi man har åpnet mer av samfunnet siden mars. Dermed er det kommet mer smitte inn fra andre land. Det var også nødvendig å åpne litt, både for økonomien og for folks mentale helse. Men det har også en bieffekt, mener han.

– Det interessante er at antall koronasmittede nå ser ut til å vokse i mange land samtidig, sier han.

