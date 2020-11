Hvordan overrasket Trump? – Han snakker om politikk slik mange amerikanere snakker rundt lunsjbordet

Økonomi, pandemi og skandaler på løpende bånd. Det så ikke ut til at Trump hadde sjanse.

Trump trosset pandemien og fortsatte med store valgmøter. Var det nøkkelen til suksess? Evan Vucci, AP / NTB

10 minutter siden

Lenge så det ut til at det skulle bli svært vanskelig for Donald Trump bli gjenvalgt som USAs president. Bare én måned før valget så det ut til at løpet var kjørt. Bare dager før tydet mye på valgskred til Biden.

Så kom valgnatten. Presidentvalget ble en neglebiter. Sannsynligvis vil ikke et endelig resultat være på plass før fredag. Men på forhånd virket det utenkelig at Donald Trump skulle ha en sjanse: