33 millioner må holde seg innendørs i California

33 millioner mennesker må holde seg innendørs når Det sørlige California og San Joaquin-dalen blir stengt ned mens viruset sprer seg eksplosivt over hele USA.

De neste tre ukene må over 33 millioner mennesker i California holde seg innendørs. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP / NTB

NTB-DPA-AP

19 minutter siden

Nedstengningen fra søndag kveld skjer for at myndighetene skal prøve å få kontroll over koronapandemien som er i ferd med å spinne helt ut av kontroll i en fart som langt overgår helseekspertenes dystreste spådommer.

De 33 millionene som må holde seg hjemme de neste tre ukene, er 84 prosent av Californias befolkning. Orden ble utstedt da kapasiteten på sykehusenes intensivavdelinger var i ferd med å sprenges.

Fem fylker i San Francisco-området innfører også strengere nedstengningsregler, selv om situasjonen i deres sykehus ikke er like akutt.

Kun takeaway

Restriksjonene som innføres, er ikke like inngripende som dem som ble innført i vår, og som fikk æren for at pandemien ble bremset. Men de blir utfordrende nok for næringslivet og folk i forstedene, som sist slapp billigere fra det.

Restauranter og barer vil nå bare kunne tilby takeaway. Samlinger av folk fra forskjellige husholdninger blir forbudt, unntatt for utendørs gudstjenester og politiske demonstrasjoner.

I tillegg må alle frisører og skjønnhetssalonger stenge, i tillegg til lekeplasser, byrehager, museer, akvarier og vingårder. Fritidsopphold på hotell blir forbudt, og campingplasser stenges.

Butikker kan være åpne, men bare med 20 prosent kapasitet.

Folk venter i kø for å teste seg for koronaviruset i North Hollywood i Los Angeles. Foto: Richard Vogel / AP / NTB

Sykehus trues av sammenbrudd

Tiltakene, som kommer midt i juleforberedelsene, blir kritisert, og noen mener at guvernør Gavin Newsom går for langt. Nye data viser imidlertid at viruset nå sprer seg i alarmerende fart.

Fylket Los Angeles har satt nye rekorder i smitte i fire av de siste fem dagene. Lørdag ble det registrert 9.218 nye tilfeller, langt over de 8.562 som ble registrert fredag og 7.713 som ble meldt torsdag.

Ordren om nedstengning blir utløst når helsesystemene truer med å bryte sammen, altså når kapasiteten i intensivavdelingene faller under 15 prosent.

Dødeligheten kan stige dramatisk når intensivavdelingene ikke har kapasitet lenger. Helsemyndighetene sier også at det er et begrenset antall leger, sykepleiere og andre som har trening i intensivbehandling.

Over hele USA

Etter at New York-området ble rammet først i vår, fulgte stater i sør og sørvest i sommer og Midtvesten og præriestatene i høst. Men nå sprer viruset seg uhemmet over hele USA.

Ifølge Johns Hopkins-universitetet var det 230.000 nye tilfeller i USA bare på lørdag, og 2.527 dødsfall. I to uker har det vært over 2.000 dødsfall nesten hver dag, like mange som under den første bølgen.

Alt i alt er det registrert 280.000 koronadøde og 14,6 millioner bekreftet smittede i USA hittil, og eksperter sier at dødstallet kan komme opp i 450.000 i februar.

Et skilt viser antallet aktive smittetilfeller i området i Athens, Ohio. Foto: Doral Chenoweth / AP / NTB

Smitterekorder

På den andre siden av kontinentet fra California meldte North og South Carolina om nye smitterekorder søndag.

I South Carolina har det vært over 2.450 nye tilfeller hver dag de siste tre dagene, betydelig mer enn da pandemien var på det verste i juli. Lørdag var tallet 2.715, det høyeste noensinne.

Og i nabostaten North Carolina ble det søndag registrert 6.438 nye tilfeller etter en bratt økning den siste uka. Inntil da var det aldri meldt om mer enn 5.000 smittede på en dag.

Også Virginia melder om nye rekorder, med 3.880 tilfeller søndag. 4.200 mennesker har hittil dødd av koronarelaterte årsaker i staten.

Advarer

En høytstående vaksinerådgiver i Det hvite hus, Moncef Slaoui, sier han er sikker på at Pfizers vaksine blir godkjent av mat- og legemiddeltilsynet FDA denne uka, kanskje torsdag.

Men Deborah Birx, som samordner Det hvite hus' innsats mot viruset, viser til at det er 100 millioner mennesker med underliggende helseproblemer som gjør viruset svært farlig for dem. Og de fleste av dem får ikke vaksinen på flere måneder selv om de er prioritert.

– Jeg vil være oppriktig. Vaksinen er kritisk, men den kommer ikke til å redde oss fra bølgen vi er i. Det kan vi bare gjøre selv, og vi vet akkurat hva vi må gjøre, sier hun.