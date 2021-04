Lei av å vente på vaksinene? De fleste afrikanske land må trolig vente til 2023.

CAPE TOWN/PORT ELIZABETH (Aftenposten): Her venter sørafrikanske helsearbeidere på å få vaksinen. De er blant de aller første på hele kontinentet.

På dette midlertidige vaksinesenteret i bydelen Gatesville i Cape Town blir de første private helsearbeiderne i Sør-Afrika vaksinert. Foto: Jan T. Espedal

Hanne Christiansen Journalist

Jan Tomas Espedal Fotograf

Margaret Mpalweni var på vakt da den første koronapasienten i Cape Town ble lagt inn for litt over et år siden. Siden har det gått i ett. 47-åringen har ennå ikke hatt en feriedag. Pasientene har rent inn på sykehuset i Mitchells Plain, et av Sør-Afrikas største townships.

Hver dag har intensivsykepleieren kjent på frykten for å bli syk – for å smitte venner og familie.