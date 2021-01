Koronavaksinene rulles ut over hele verden. Men samtidig fortsetter dødstallene å stige.

Sverige er blant landene som strammer inn på tiltakene mot viruset. Landet har ennå til gode å ha en nedstenging.

En sykepleier behandler en koronapasient på et sykehus i San José i California 13. januar. Delstaten er svært hardt rammet av pandemien. Foto: Jeff Chiu / AP/NTB

De siste ukene har det kommet en rekke gode nyheter om at vaksinering mot koronaviruset er kommet i gang i mange land. Men samtidig er spredningen av viruset verre enn noensinne.

Til nå har er det registrert totalt 92.799.635 koronatilfeller i verden. Over 1,9 millioner personer har dødd av viruset. Julefeiringen har ført til økt smitte i flere land, og nyttåret har vært preget av nedstenginger for mange.

Sverige har over 10.000 koronadødsfall

Tross en hard start på året her til lands med ny sosial nedstenging, har Norge fremdeles langt færre smittede og døde enn Sverige.

Det er registrert 351 nye koronadødsfall i Sverige. Det kommer frem på en pressekonferanse fra landets folkehelsemyndigheter torsdag. Dermed har over 10.000 mennesker mistet livet i covid-19-pandemien i landet.

Landet har ikke innført en nedstenging så lenge pandemien har pågått.

Forrige fredag vedtok Riksdagen i Sverige forslaget til midlertidig pandemilov. Butikker, treningssentre og kjøpesentre som ikke begrenser trengselen, kan straffes med bøter som utstedes av fylkene. Foto: Claudio Bresciani / TT NEWS AGENCY/NTB

Likevel holder nabolandet vårt på å stramme inn tiltakene. Forrige uke la myndighetene frem en ny pandemilov, som gjorde at brudd på tiltak kunne straffes med bøter eller nedstenging. De nye tiltakene gjør gym- og sportsanlegg, butikker, bassenger og kjøpesenter ansvarlige for å minske trengselen.

Reglene om at maks åtte personer kan samles til offentlige tilstelninger skal nå også gjelde private samlinger i utleide lokaler. Likevel har ikke myndighetene gitt noen konkrete regler på hvor mange man kan være i private hjem. Anbefalingen er at man ikke bør ha mer enn åtte hjemme, men det er bare en oppfordring.

Minister dro på nyttårsreise

Forrige uke gikk sjefen for kriseberedskap i Sverige av. Grunnen var den massive kritikken etter det kom frem at han hadde tatt juleferien utenlands.

Onsdag denne uken kom nyheten om at enda en fremtredende svenske har gitt etter for reiselysten. Forsvarsminister Peter Hultqvist reiste til Finland i nyttårshelgen.

Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist gikk mot regjeringens egne råd om å unngå reise og dro til Finland. Foto: Jessica Gow / TT News Agency/NTB

Turen ble avsluttet med et møte med den finske forsvarsministeren, men resten av reisen var i privat øyemed. Før julen hadde svenske myndigheter og det svenske folkehelseinstituttet bedt folk om å unngå å reise.

Brannkonstabler og politi må kjøre ambulanse

Fjoråret i Storbritannia var dødeligere enn noe annet år i det forrige århundre. Året overgår til og med dødsratene fra 1918, året spanskesyken herjet i Europa, skriver avisen The New York Times.

Landet har de siste ukene hatt krisetilstander ved sykehusene på grunn av det store smittepresset. Det har vært så fullt på sykehusene at personell har måttet ta seg av pasienter i ambulansene.

Hundrevis av politiansatte og brannkonstabler har måttet bli overført til ambulansetjenestene for å holde tjenesten oppe.

En pasient blir trillet inn på Royal London Hospital øst i London. Helsevesenet i landet er på vei til å rakne av det store smittetrykket. Foto: Matt Dunham / AP

Likevel advarer myndighetene at de ennå ikke har opplevd det verste.

Antall koronadødsfall i landet har nå passert 100.000. Onsdag denne uken ble det rapportert om 1564 dødsfall, som er et rekordantall for daglige dødsfall. Britene får heller ikke mulighet til å møtes for å sørge over sine kjære, da landet har vært nedstengt siden 4. januar.

Første dødsfall på åtte måneder i Kina

For et år siden hadde alarmene bare så vidt begynt å kime da nyheten om et nytt virus fra Kina gjorde helsemyndigheter nervøse. Etter nådeløse nedstenginger og strenge restriksjoner fikk landet etter hvert bukt med smitten i landet.

For første gang på åtte måneder har landet registrert et koronadødsfall. Sist gang var i mai. De siste ukene er det meldt om 560 nye tilfeller i Hebei-provinsen, som ligger rundt hovedstedet Beijing.

I motsetning til fjoråret er kinesiske myndigheter nå raske med å stenge ned byer med smitte. Tirsdag ble en by med fem millioner innbyggere stengt ned. 22 millioner er blitt beordret om å holde seg hjemme, ifølge avisen The New York Times.

Kineserne har lenge hatt en tilnærmet normal hverdag etter at landet lyktes i å slå ned viruset. Her fra Shanghai i dag, hvor folk står tett på vei inn på undergrunnsbanen. Foto: Reuters

Oppblomstringen av smitte er ikke stor, sammenlignet med den som andre land står i på nyåret. Likevel truer den suksessen til Det kinesiske kommunistparti med å håndtere viruset, skriver avisen. Økonomien i landet har kommet seg etter fjorårets nedgang, og folk har lenge levd nesten som normalt.

I dag kom også nyheten om at WHO sitt team av eksperter har ankommet Wuhan. Oppdraget deres er å oppdage hvordan viruset oppsto.

Forskere trodde først at viruset hoppet over til mennesker ved et dyremarked i Wuhan. Men nå tror flere eksperter at viruset ikke oppsto på markedet, men at det heller ble forsterket der.

Pasienter gisper etter luft, kanskje er det ikke nok ventilatorer til alle

En ulykke kommer sjelden alene, sies det. Det kan USA skrive under på. På en og samme uke har landet opplevd den dødeligste dagen i pandemien så langt og bestemt at presidenten skal stilles for riksrett for andre gang.

På tirsdag ble det registrert 4327 dødsfall, ifølge Johns Hopkins University.

Los Angeles er en av byene som er hardest rammet. Intensivavdelingene er overfylte med pasienter som gisper etter luft, og det kan være det ikke er nok ventilatorer til alle, skriver avisen The Atlantic.

Ambulansepersonell er blitt bedt om å ikke transportere pasienter som ikke er forventet å overleve til sykehusene, skriver avisen.

Sara Sidner, en reporter fra CNN, er en av dem som nylig ga et sterkt inntrykk av den alvorlige situasjonen i California. Journalisten begynte å gråte på direkte-TV da hun rapporterte fra Los Angeles. Hun fortalte om en innbygger som hadde mistet både moren og stefaren sin. Morens begravelse måtte holdes på en parkeringsplass.

Sidner, som har rapportert fra ti sykehus gjennom pandemien, har selv skrevet at utbruddet var en sinnereaksjon.

– Det som først gjorde at jeg tok til tårene var raseri. Et raseri mot dem som ikke tar sykdommen seriøst og de som aktivt kjemper mot sannheten. De setter folks liv i fare, skriver hun på CNN sine sider.

Kister hoper seg opp ved krematorium i Tyskland

På torsdag rapporterte Tyskland det høyeste antallet koronadødsfall på en dag, 1244 dødsfall. Totalt har 43.881 personer mistet livet til viruset i landet.

I byen Meissen i Tyskland har kister som skal til kremering begynt å hope seg opp, skriver nyhetsbyrået AP.

Krematoriet ville vanligvis hatt 70 til 100 kister å ta seg av på denne tiden av året, hvor influensaen tar livet av flere eldre. Nå har han 300 kister som venter på å bli kremert, med et dusin kister som ankommer hver dag.

Nedstengningen i landet skulle egentlig vare frem til 31. januar. Nå kan det se ut som at de kommer til å vare i åtte til ti uker til fremover.