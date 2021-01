Massivt hull svelget flere biler i Napoli

Innbyggerne i Napoli våknet fredag til at et massivt hull hadde dukket opp på en parkeringsplass i løpet av natta. Flere biler hadde styrtet ned i gropen.

En parkeringsplass i den søritalienske byen Napoli ble ødelagt da bakken kollapset natt til fredag. Foto: Alessandro Pone / LaPresse via AP / NTB

NTB

Redningsmannskaper var fredag morgen i gang med å søke med hund etter skadede på parkeringsplassen ved et sykehus i Napoli i Italia. Det ser ikke ut til at noen er skadet, ifølge brannmannskaper.

Behandling ved sykehuset er ikke påvirket, men et rehabiliteringssenter for koronapasienter like ved måtte stenge ned som følge av strømmangel. Det er ventet at senteret vil åpne igjen om få dager.

Synkehullet oppsto på en parkeringsplass ved sykehuset i Napoli. Foto: Alessandro Pone / LaPresse via AP / NTB

Området som kollapset, er på rundt 2.000 kvadratmeter og 20 meter dypt. De første bildene fra stedet viste tykk røyk som steg opp av gropen, men røyken la seg etter hvert.

Synkehullet i Napoli anslås til å være rundt 2.000 kvadratmeter i omfang og 20 meter dypt, ifølge nyhetsbyrået AP. Foto: Alessandro Pone / LaPresse via AP / NTB

Årsaken til hendelsen er så langt ikke kjent. Lokale medier melder at det kan være knyttet til en eksplosjon som skjedde natt til fredag. Brannsjef Ennio Aquilino sier til den italienske TV-kanalen SkyTG 24 at en implosjon kan ha oppstått som følge av gjennomtrenging av vann etter store nedbørsmengder nylig.