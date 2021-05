Skrur til Trump-etterforskningen. Det kan ende med fengsel, ikke bare søksmål og bøter.

Granskingen av Trump Organization har skiftet status til en kriminaletterforskning, opplyser justisministeren i delstaten New York.

Trump tower på Manhattan er selve hjertet i Donald Trumps eiendomsimperium. Foto: Caitlin Ochs, Reuters

Siden 2019 er forretningsimperiet til USAs tidligere president Donald Trump blitt etterforsket av påtalemyndigheten (statsadvokaten) for Manhattan-distriktet i New York. Trump Organization har hovedkontor der.

Parallelt har justisministeren i delstaten New York det siste året drevet en sivilrettslig granskning av mange av de samme spørsmålene. Den prosessen kan eventuelt kan munne ut i en bot eller et søksmål, skriver New York Times.

Men mandag varslet en talsperson for justisministeren at de nå i tillegg samarbeider med statsadvokaten for Manhattan om en strafferettslig etterforskning.

– Vi har informert Trump Organization om at etterforskningen ikke lenger bare er sivilrettslig, sier en talsperson for delstats-justisministeren til CNN.

Trump Organization har avslått TV-kanalens forespørsel om en kommentar til nyheten.

Startet da Trump fortsatt var president

Statsadvokaten for Manhattan har siden 2019 etterforsket forretningsavtaler Trump inngikk i tiden før han ble valgt til president.

Donald Trump ble valgt til president i USA i 2016 og tiltrådte i januar 2017. Han ble ikke gjenvalgt og gikk av i januar 2021. Foto: Octavio Jones, Reuters

Det er et åpent spørsmål om han har blåst opp verdien av sine egne selskaper for å få gunstigere lånevilkår og bedre forsikringsvilkår enn han ellers ville ha oppnådd. Det er også spørsmål om han har oppgitt for lav verdi for eiendommer for å spare skatt.

Trump, som var president for Republikanerne, har tidligere anklaget statsadvokatens etterforskning for å være politisk motivert.

I delstaten New York, i likhet med flertallet av amerikanske delstater, er de ulike statsadvokatene på distriktsnivå direktevalgt av innbyggerne for fire år av gangen. Cyrus Vance Jr, som er statsadvokat for Manhattan, ble første gang valgt i 2009. Han tilhører Demokratene.

Har fått utlevert skattemeldingene

Vance har blant annet hentet inn Donald Trumps skattemeldinger for åtte år tilbake. Det ble gjort mens Trump stadig var president. Trump strittet hardt imot å utlevere disse, og spørsmålet nådde til sist Høyesterett i USA før de ble utlevert.

Ifølge CNN sitter statsadvokaten på flere millioner dokumenter tilsammen, som nå granskes.

Trumps tidligere advokat Michael Cohen vitnet i 2019 i en kongresshøring om Trump. Der hevdet han at Trump har blåst opp verdien av eiendommer, men samtidig oppgitt lavere verdier i skattesammenheng.