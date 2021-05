USA prøver å lokke vaksinenølere. Millionpremie og gratis øl er ikke nok, mener ekspert.

Delstaten Ohio frister folk med sjansen til å vinne 1 million dollar for å ta vaksine. Sprøytelottoen ser ut til å ha en effekt. – Bra, men ikke nok, mener ekspert.

Student Marz Anderson ved Kent State University fikk sin sprøyte allerede en måned før sjansen for en milliongevinst ble kjent. Nå har han registrert seg i Ohios vaksinelotteri. - Jeg kan jo kanskje vinne, sier han. Foto: Phil Long, AP/NTB

Lørdag 10. april nådde USA sin vaksinetopp: 4,6 millioner doser ble satt den dagen. Siden har takten falt. Nå er antallet nede i godt under to millioner doser daglig. Dette til tross for at amerikanere i praksis kan stikke innom apoteket i sitt nabolag og få en sprøyte på stedet.

President Joe Biden har satt et mål som skal nås innen nasjonaldagen 4. juli: Minst 70 prosent av voksne skal ha fått minst én dose. 160 millioner voksne skal være fullvaksinert. Skal dette målet nås, må trolig noen skeptikere og nølere overtales.