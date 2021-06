Sterke reaksjoner i Canada etter terrorangrep på familie

Statsminister Justin Trudeau hilser på sørgende utenfor moskeen i London i provinsen Ontario. Foto: Nathan Denette/Pool via REUTERS

En muslimsk familie på kveldstur ble meid ned av en bilfører. Fire omkom. Politiet og statsminister Justin Trudeau har slått fast at dette var et terrorangrep.

9. juni 2021 21:48 Sist oppdatert nå nettopp

Bilangrepet fant sted i London i provinsen Ontario søndag. En mor, en far, deres 15 år gamle datter og hennes 74 år gamle farmor døde på stedet. Deres ni år gamle sønn ble alvorlig skadet.

Føreren av bilen kjørte fra åstedet i stor fart. Senere ble en 20 år gammel mann ble pågrepet og siktet. Han kjente ikke ofrene, men politiet mener at påkjørselen var et målrettet mot familien fordi de var muslimer.

– Det er bevis for at dette var en planlagt, overlagt forbrytelse, og at familien ble angrepet på grunn av sin muslimske tro, sa etterforskningsleder Paul Waight i politiet i London på en pressekonferanse mandag, skriver CTV news.

– Vi forstår at denne hendelsen kan forårsake frykt og engstelse blant folk, særlig muslimer, og for alle som er blitt mål for hat, sa politisjef Stephen Williams.

Torpenky Khan ser på et trafikkskilt som ble kjørt ned av 20-åringen som skal ha meid ned en muslimsk familie på kveldstur. Foto: BRETT GUNDLOCK / THE CANADIAN PRESS

Den mistenkte hadde ifølge politiet på seg noe som lignet en skuddsikker vest da han ble pågrepet. Han er siktet for fire drap og ett drapsforsøk. Politiet sier at det føderale politiet vurderer å sikte ham for terrorhandlinger.

20-åringen jobber på et eggpakkeri noen kilometer fra åstedet. Kollegene beskriver ham som en hyggelig og hjelpsom fyr. Han skal ikke ha hatt kjente forbindelser til noen ekstreme miljøer.

Innvandret for 14 år siden

Zahid Khan, en familievenn av ofrene, forteller til nyhetsbyrået AP at familien innvandret fra Pakistan for 14 år siden.

Khan beskriver dem som engasjerte, anstendige og sjenerøse medlemmer av moskeen i byen.

– De var bare ute på den samme turen de gikk hver dag, sa han gråtkvalt til reportere i nærheten av åstedet.

– Alle som kjente Salman og resten av Afzaal-familien visste hva slags forbilder de var, som muslimer, canadiere og pakistanere. De var alltid gavmilde og spredte glede, heter det i en uttalelse signert slektninger av ofrene.

Onsdag fortsatte lokalbefolkningen å besøke åstedet for søndagens påkjørsel og legge ned blomster. Foto: Carlos Osorio / Reuters

– Et terrorangrep

Angrepet kommer fire år etter et angrep mot en moské i Quebec.

I januar 2017 tok en 27 år gammel høyreekstremist seg inn og åpnet ild mot medlemmer som var samlet til bønn. Seks personer ble drept, og fem ble alvorlig skadet.

Det nasjonale rådet for canadiske muslimer er forferdet over søndagens angrep, og sier at muslimer i landet har måttet føle altfor mye på islamofobi.

– Dette er et terrorangrep på canadisk jord, og bør behandles som det, sier leder Mustafa Farooq.

Angrepet fordømmes av statsminister Justin Trudeau, som tirsdag deltok på en markering ved åstedet.

– Drapet var ingen ulykke. Dette var et terrorangrep, motivert av hat, i hjertet av et av våre samfunn, sa Trudeau i en tale til underhuset i den canadiske nasjonalforsamlingen tirsdag.

– Til det muslimske samfunnet i London og til muslimer over hele landet: Vit at vi står med dere. Islamofobi hører ikke hjemme i samfunnet vårt. Dette hatet er snikende og forkastelig – og det må stoppes, tvitret Trudeau.

Disse døde i angrepet: