Palestinere risikerer flere år i fengsel. Årsak? De hadde nettmøte med israelere.

ISTANBUL (Aftenposten): Hensikten var å skape fred. Nå er de tiltalt for å «svekke revolusjonsånden».

Den militante Hamas-bevegelsen styrer Gazatripen med jernhånd. Foto: Mohammed Salen, Reuters/NTB

I går 22:31

Det var en gruppe ungdommer i Gaza som tok initiativ til videosamtalen som de kalte «Skype med fienden».

I et par timer fortalte ungdommene i Gaza om livet under den israelsk-egyptiske blokaden. Unge mennesker fra flere deler av verden deltok, blant annet fra Israel.

Rent forræderi, mente den militante palestinske gruppen Hamas, som styrer Gazastripen. De kastet derfor de åtte palestinske ungdommene i fengsel.

Hamas: Et forræderi mot vårt folk

Nettmøtet skjedde i april, og fem av de fengslede er senere blitt løslatt. Men anklagene opprettholdes mot tre av dem. To har sittet fengslet siden april. Den tredje, en kvinne, ble løslatt mot kausjon i juni.

De var i utgangspunktet anklaget for det som kan kalles spionasje. Da het det at ungdommene med sitt nettmøte drev rekruttering for fienden.

Iyad al-Bozm, som er talsmann for det Hamas-styrte innenriksdepartementet, skrev på Facebook at all kommunikasjon med Israel er en forbrytelse og «et forræderi mot vårt folk og dets offer».

Bare noen utvalgte innbyggere i Gaza har lov til å snakke med eller omgå israelere. Det gjelder forretningsfolk og politiske ledere, samt folk som blir syke og trenger behandling i Israel.

Fakta Fakta om Gazastripen 360 kvadratkilometer stort område som grenser til Israel, Egypt og Middelhavet. Nærmere 2 millioner innbyggere. Okkupert av Israel i 1967. Israelerne trakk seg ut i 2005, men innførte en streng blokade etter at Hamas vant valget i de palestinske områdene i 2006. Israel har gjennomført tre store militæroffensiver mot enklaven siden 2008, med store humanitære tap og materielle ødeleggelser som resultat. Arbeidsledigheten på Gazastripen er ifølge FN på over 40 prosent, blant unge mellom 20 og 24 år på nærmere 70 prosent. Kilde: NTB Vis mer

Stilles for militærdomstol

Torsdag ble det kjent at Hamas-styret har tatt ut tiltale mot de tre og vil stille dem for en militærdomstol. Nå er anklagen litt endret. Nå er deres forbrytelse å ha svekket revolusjonsånden.

Det palestinske senteret for menneskerettigheter er forsvarer for ungdommene. Derfra kreves det at de blir løslatt så snart som mulig og at alle anklager droppes.

Også internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner reagerer kraftig. Amnesty har protestert, det samme har Human Rights Watch.

– Denne saken er del av et mønster hvor Hamas vilkårlig arresterer aktivister for fredelige ytringer, sier Omar Shakir. Han er direktør for Human Rights Watch i Israel og palestinske områder.

Ba aktivister bli politikere

Gruppen av fredsaktivister i Gaza ledes av Rami Aman. Han stiftet Ungdomskomiteen i Gaza og har uttalt at hensikten med organisasjonen er å bygge en ny generasjon ledere som faktisk tror på fred. Han oppfordret israelere til å gjøre det samme.

– Vær aktive, folk. Bli valgt inn i Knesset, bli statsråder, sa Aman.

Knesset er det israelske parlamentet.

Rami Aman var en av fredsaktivistene som ble fengslet etter Skype-møtet. Et medlem av Amans familie, som New York Times har snakket med, forteller at han lever under svært vanskelige forhold i fengselet.

– Han har det veldig ille, forteller vedkommende, og sier forholdene er blitt verre. Han er blitt tynnere og viser tegn til depresjon, sier familiemedlemmet, som vil være anonym.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding