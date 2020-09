Navalnyjs team: – Giften kom fra en vannflaske

MOSKVA (Aftenposten): Nye detaljer rundt forgiftningen av Aleksej Navalnyj, Russlands fremste opposisjonspolitiker.

Navalnyj hilser i en Twittermelding og skriver at han nå kan puste på egen hånd. På Instagram kommer hans team med nye opplysninger. Mediazona

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

17. sep. 2020 09:40 Sist oppdatert nå nettopp

Det er Navalnyjs medarbeidere som har publisert de nye detaljene i en post på bildetjenesten Instagram.

Her har de filmet en video fra opposisjonslederens hotellrom. Ved siden av skriver de:

«Rett etter at teamet fikk vite om Navalnyjs forgiftning, tok vi med oss en advokat til hotellrommet.»

Der fant de blant annet tre vannflasker. Disse ble senere sendt til et laboratorium i Tyskland. Og i én av disse vannflaskene skal det altså være funn av nervegiften novitsjok, ifølge medarbeiderne.

– Blitt bedre

Navalnyj ble alvorlig syk under et besøk i Sibir 20. august. Han ble først innlagt på et sykehus i Omsk, men etter internasjonalt press overført til sykehuset i Berlin, der han nå befinner seg.

Tidligere denne uken var han blitt såpass mye bedre at han hilset fra sykesengen.

– Jeg har savnet dere, skriver Navalnyj i teksten til et bilde der han er sammen med kona Julia og to barn på Berlin-sykehuset hvor han er innlagt.

Ifølge avisen Der Spiegel ble spor av den dødelige giften novitsjok funnet i tre ulike prøver fra Aleksej Navalnyj. Små giftrester ble funnet både på huden, i blodet og i urinen. Pavel Golovkin, Ap/NTB scanpix

Fakta Aleksej Navalnyj Russisk regimekritiker og blogger (44) med millioner av følgere på Twitter og Youtube. Utdannet jurist. Bor i Moskva, er gift og har to barn. Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin. Har vært pågrepet og stilt for retten for underslag en rekke ganger. Dømt til betinget fengsel i juli 2013 og desember 2014. Det er en utbredt oppfatning at disse har vært politisk motivert. Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent. Nominert til Sakharovprisen i 2019. Kilde: NTB, Store norske leksikon, Wikipedia Vis mer

Bekreftet forgiftet

Navalnyj er forgiftet med nervegiften novitsjok. Det viser prøver fra tyske, svenske og franske laboratorier.

Det ble lenge antatt at han kan ha fått i seg giften på flyplassen i Tomsk. Der drakk han én kopp te. Ifølge hans medarbeidere, var det alt han fikk i seg den dagen.

De nye detaljene indikerer imidlertid at opposisjonspolitikeren ble forgiftet før han kom til flyplassen.

Russland sier at de fremdeles venter på bevis på at Navalnyj ble forgiftet med novitsjok.

Rom 239

De nye detaljene er altså publisert på Instagram. Det er i tillegg publisert en lengre artikkel på Projekt Media. Den ser på hva som skjedde de fatale timene 20. august:

Tidlig om morgenen drar Navalnyj fra Tomsk til flyplassen.

Navalnyj arbeidet med representanter fra hans anti-korrupsjonsorganisasjon (FBK). De var i Tomsk for å lage en video. Den handlet om lokale representanter fra det mektige partiet Det forente Russland.

Igjen i Tomsk var fire medarbeidere. Klokken 10 fikk de beskjed om at noe var alvorlig galt med Navalnyj på flyet. De tilkalte straks en advokat fordi:

«Dette vil garantert ikke bli skikkelig etterforsket i Russland», sier en av medarbeiderne Georgij Alburov til Projekt media.

Sammen med advokaten gikk de tilbake til opposisjonspolitikerens hotellrom, nummer 239.

Rommet hadde fremdeles ikke blitt rengjort. Teamet på stedet samlet sammen gjenstander der man kunne tenkes å finne gift.

– Gjør det lettere

Det var Navalnyjs medarbeider Maria Pevtsjik som tok med seg gjenstandene fra hotellrommet til Tyskland, ifølge FBK.

Pevtsjik har den siste tiden vært anklaget for å stå bak forgiftningen i russisk presse. Navalnyjs team mener at disse nye opplysningene renvasker henne.

Hvis giften stammer fra hotellrommet, kan det gjøre etterforskningen lettere, skriver Projekt Media. Hotellrommet var nemlig videovervåket.

Det samme skriver Max Seddon, Financial Times korrespondent i Moskva, på Twitter:

