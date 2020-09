Thunberg kritisk til skjerpingen av EUs klimamål

Den svenske aktivisten Greta Thunberg reagerer kritisk på en Twitter-melding der EU-sjef Ursula von der Leyen varsler skjerping av klimamålet i EU.

Greta Thunberg under en demonstrasjon i Stockholm i begynnelsen av september. Fredrik Sandberg / TT via AP / NTB scanpix

NTB-DPA

11 minutter siden

EU må kutte minst 55 prosent av klimautslippene innen 2030, varslet von der Leyen da hun onsdag holdt sin først tale om unionens tilstand.

– Jeg erkjenner at dette er for mye for noen, og ikke nok for andre. Men økonomien og industrien vår kan greie det. Og det vil de også, skrev EU-sjefen blant annet om klimamålet på Twitter.

Aktivisten Greta Thunberg svarer von der Leyen kritisk.

– Helt klart for mye for noen, som for olje- og kullselskaper. Og ikke nok for andre, som vitenskapen – eller de som mener vi bør oppfylle det vi lovte i Parisavtalen. Økonomien vår kan greie det, men økosystemer kan ikke det. Og vi kan ikke forhandle med framtiden, skriver hun.