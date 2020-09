Bolivias interimspresident trekker seg fra valget

Bolivias midlertidige president Jeanine Áñez sier hun ikke vil stille som kandidat i valget i oktober.

– I dag setter jeg mitt kandidatur til side for å ta vare på demokratiet. Det er ikke et offer, men en ære, sier den høyreorienterte lederen, og forklarer at hennes kandidatur kunne splittet stemmene og gitt venstreorienterte Luis Arce seieren.

Áñez, som ble president i november etter at tidligere president Evo Morales gikk av, sier at motstandere av Morales' sosialistparti MAS, må samle seg.

– Om vi ikke slår oss sammen, kommer Morales tilbake. Om vi ikke slår oss sammen, taper demokratiet. Om vi ikke slår oss sammen, vinner diktaturet, sier hun.

Morales har selv ønsket å stille som kandidat, men har blitt nektet dette, først av landets valgkommisjon og senere av en domstol.

Han gikk av etter beskyldninger om valgfusk og massive demonstrasjoner etter valget i oktober i fjor og lever nå i eksil i Argentina. Partifellen Arce leder på meningsmålingene før valget skal avholdes 18. oktober.

