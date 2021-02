Japan ligger på nivå med Kuwait og Iran når det gjelder kvinners rettigheter. Endringene kommer, men gamle menn i lederstillinger gir seg ikke uten videre.

At Japans OL-sjef måtte trekke seg etter å ha sagt hva han mener om kvinner i styre og stell, er bare toppen av et isfjell. År etter år har Japan sunket på statistikken over likestilte land.

Yoshiro Mori med OL-ilden. Da han ble tvunget til å gå av, foreslo han en enda eldre etterfølger. Foto: Eugene Hoshiko, AP/NTB

22. feb. 2021

«Det tar dobbelt så lang tid. Kvinner har et sterkt konkurranseinstinkt. Om én rekker opp hånden for å snakke, da føler alle de andre at de må gjøre det også. Dermed ender vi opp med at alle prater.»

Yoshiro Mori (83) er tidligere statsminister i Japan. I slutten av januar sa han hva han mente om kvinner i ledelse. Det kostet ham jobben som sjef for komiteen som organiserer OL i Tokyo. De olympiske lekene skulle vært arrangert i fjor, men ble utsatt.