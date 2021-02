Hundretusener trosser juntaen i Myanmar og oppfordrer til generalstreik

Hundretusener av demonstranter trosset juntaens advarsler og demonstrerte i Myanmar mandag. Aksjonistene oppfordrer til generalstreik.

Enorme folkemengder trosser juntaen og demonstrerer i gatene i Myanmar mandag. Foto: AP / NTB

NTB

22. feb. 2021 17:11 Sist oppdatert 20 minutter siden

Myndighetene kaller den folkelige motstanden mot kuppet for anarki, og søndag kveld kom de med den mest truende advarselen så langt om at de militære ledernes tålmodighet er i ferd med å ta slutt.

Men mandag melder lokale medier at demonstrasjonene er de mest omfattende som har vært siden kuppet. Bilder som sirkulerte i sosiale medier, viste enorme menneskemengder i storbyer som Yangon og Mandalay.

Bred motstand

Mange butikker begynte å trekke ned lemmene for å etterkomme oppfordringen om vise motstand gjennom å ramme økonomien og derigjennom svekke regimet. Bare matbutikker blir holdt åpne.

Tusener av offentlig ansatte, fabrikkarbeidere, ambulansepersonell, ingeniører, lærere og bankansatte har sagt at de ikke vil jobbe under et militærregime. De krever at den forrige regjeringen blir gjeninnsatt. Stadig nye aksjonsgrupper blir dannet på Twitter.

Unge demonstranter viser tre fingre i været for å vise sin motstand mot de militære kuppmakerne. Foto: AP / NTB

Den siste advarselen fra juntaen kom etter at tre personer ble skutt og drept under sammenstøt gjennom helgen. Begravelsen av en ung kvinne søndag gjorde folkemassene ytterligere oppglødd. Hun ble drept av skuddskader fra et tidligere sammenstøt.

Demokratiet lagt på is

De massive gatedemonstrasjonene ble utløst av militærkuppet 1. februar, der den sivile politiske lederen Aung San Suu Kyi ble anholdt, og det ti år lange eksperimentet med et slags demokrati håndfast stanset.

Den internasjonale alarmen gikk, og presset fra omverdenen øker dag for dag. FNs generalsekretær António Guterres fordømte mandag juntaens maktbruk, og EU varsler sanksjoner. Biden-administrasjonen i USA har også kommet med sterk kritikk.

Demonstranter i Yangon viser sin støtte til den avsatte sivile lederen Aung San Suu Kyi. Foto: AP / NTB

Demonstrasjonene er strammet til gjennom en sivil ulydighetskampanje som blokkerer statsapparatet og rammer banker og næringsliv.

– Oppildner de unge

– Demonstrantene oppildner folket, særlig de unge, til å slå inn på en konfrontasjonslinje som vil føre til tap av menneskeliv, het det i en kunngjøring på den myanmarske statskanalen MRTV søndag kveld. Den ble framført på burmesisk med engelske undertekster. Opprør og anarki ville ikke bli tålt, var hovedbudskapet.

Store styrker er utplassert, og det er slått en ring av tunge kjøretøyer og politi rundt ambassadestrøket. Under tidligere sammenstøt har politiet brukt vannkanoner, gummikuler, batonger, tåregass og – i noen tilfeller – skarpe skudd.