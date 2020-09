Australske journalister hentet hjem fra Kina etter diplomatisk dragkamp

De to siste journalistene som jobber for australske medier i Kina, er i all hast hentet hjem til Australia etter fem dager med diplomatisk dragkamp.

Michael Smith fra Australian Financial Review (bildet) og Bill Birtles fra kringkasteren ABC ble i alle hast hentet hjem til Australia etter fem dager med diplomatisk dragkamp med kinesiske myndigheter. Australian Broadcasting Corporation via AP / NTB scanpix

Michael Smith fra Australian Financial Review (AFR) og Bill Birtles fra kringkasteren ABC ble hentet ut av Kina etter at kinesiske myndigheter krevde avhør i forbindelse med en nasjonal sikkerhetssak, melder begge medier.

Kina-korrespondentene ble nektet å forlate landet før de hadde svart på spørsmål om den australsk-kinesiske TV-verten Cheng Lei, som holdes igjen og er «under overvåking» i Kina, melder AFR. Cheng har jobbet for den engelskspråklige statlige TV-kanalen CTGN i Kina i åtte år.

Kinesisk politi oppsøkte journalistenes hjem onsdag forrige uke og forlangte at de svarte på spørsmål og opplyste at de var nektet utreise fra landet, skriver ABC.

Bill Birtles fra kringkasteren ABC (bildet) og Michael Smith fra Australian Financial Review ble i alle hast hentet hjem til Australia etter fem dager med diplomatisk dragkamp med kinesiske myndigheter. Australian Broadcasting Corporation via AP / NTB scanpix

Ble avhørt

Smith og Birtles tilbrakte deretter fire dager ved australske diplomatiske stasjoner i henholdsvis Shanghai og Beijing mens diplomater forhandlet med kinesiske myndigheter.

De fikk begge lov til å forlate Kina mandag etter å ha gått med på å la seg avhøre.

– Det er veldig skuffende å reise hjem under slike omstendigheter, og det er en lettelse å være tilbake i et land med et reelt rettsvesen, sa Birtles da han landet i Sydney tirsdag.

