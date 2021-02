Pågripelser og stengte T-banestasjoner i Moskva etter Navalnyj-fengsling

Russisk politi har pågrepet flere mennesker som demonstrerer mot dommen mot opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj.

En pågrepet mann fraktes bort av politiet på Den røde plass i Moskva tirsdag kveld. Foto: Pavel Golovkin / AP / NTB

NTB-AFP

Nå nettopp

Flere demonstranter har i løpet av tirsdagskvelden samlet seg på Den røde plass ved Kreml, hvor minst 15 personer er blitt pågrepet av politiet.

Myndighetene har også stengt fire T-banestasjoner i området.

Straks etter at dommen mot Navalnyj falt tirsdag kveld, oppfordret hans støttespillere folk om å demonstrere i gatene for å vise sin forrakt mot dommen.

Tidligere tirsdag ble godt over 300 demonstranter pågrepet, inkludert journalister, ifølge OVD-info.

Titusenvis av mennesker har de siste ukene demonstrert i Moskva og andre russiske byer. Søndag ble 5.750 demonstranter pågrepet i forbindelse med demonstrasjoner.

Soldater fra russlands nasjonalgarde står samlet på Den røde plass for å forhindre demonstrasjoner og opptøyer etter dommen mot regimekritikeren Aleksej Navalnyj. Foto: Pavel Golovkin / AP / NTB

Ber om løslatelse

Dommen mot Navalnyj har utløst sterke internasjonale reaksjoner. Utenriksminister Ine Erikesen Søreide betegner dommen som «uakseptabel».

Utenriksministrene i Storbritannia, USA og Tyskland fordømmer også fengselsdommen mot opposisjonspolitikeren.

– Vi gjentar vår oppfordring til den russiske regjeringen om å umiddelbart og betingelsesløst løslate Navalnyj, samt flere hundre andre russiske borgere som uriktig er arrestert de siste ukene for å ha utøvd sine rettigheter, deriblant retten til ytringsfrihet og fredelig organisering, sier USAs Antony Blinken i en uttalelse tirsdag.

Storbritannia krever også at Navalnyj løslates uten vilkår.

– Dagens urimelige kjennelse er rettet mot offeret for forgifting i stedet for dem som er ansvarlige, sier Dominic Raab.

– Ingen grunn til å blande seg inn

Russland beskriver oppfordringene fra vestlige land som «løsrevet fra virkeligheten».

– Det er ingen grunn til å blande seg inn i en suveren stats indre anliggender, sier talsperson Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet tirsdag kveld, ifølge russiske nyhetsbyråer.

Da hadde utenriksministrene i land som Norge, USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike gjentatt oppfordringene om at opposisjonspolitikeren Navalnyj løslates med det samme. Det skjer i kjølvannet av at en russisk domstol tirsdag dømte Navalnyj til å sone over to år i fengsel.

Appellene fra vestlige kolleger er «løsrevet fra virkeligheten», ifølge Zakharova.