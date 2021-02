Gjentatte ganger viderebrakte programlederen Trumps påstander om valgfusk

Ansatte stusset da den Trump-lojale Fox News-stjernen ikke kom på jobben. Samtidig omtales han i et søksmål reist mot Fox News på 23 milliarder kroner.

Trump-lojale Lou Dobbs (75) har i en årrekke vært blant Fox Business mest populære programledere. Foto: Alex Brandon / AP

I en årrekke har Lou Dobbs show vært blant de mest populære programmene på den amerikanske TV-kanalen Fox Business. Det er søsterkanalen til Fox News og begge eies av Fox News Media.

Fox har tradisjonelt støttet tidligere president Donald Trump. Lou Dobbs var ikke noe unntak. Han omtales som en iherdig støttespiller for Trump, som gjentatte ganger brakte videre påstander om valgfusk under presidentvalget i høst. Påstander som er tilbakevist at rettsinstanser og valgansvarlige.

Dobbs har også vært en person som Trump jevnlig hadde kontakt med, i perioder daglig.

Natt til lørdag norsk tid meldte både The Los Angeles Times, The New York Times og The Washington Post at programmet Lou Dobbs Tonight er tatt av luften. Dette til tross for at det er det desidert mest populære programmet hos Fox Business.

Dette skjedde fredag, dagen etter at Smartmatic reiste et søksmål mot TV-kanalen.

Smartmatic leverte teknologi til presidentvalget, og krever erstatning for påstandene om valgfusk.

Tre programledere nevnes i søksmålet

Tre programankere omtales i søksmålet fra Smartmatic. Det er Lou Dobbs, Maria Bartiromo og Jeanine Pirro.

Smartmatic krever 2,7 milliarder dollar, rundt 23 milliarder kroner.

Ifølge The Los Angeles Time har Dobbs fortsatt kontrakt med Fox News Media. Men avisen skriver at det er lite trolig at han kommer tilbake på skjermen her.

Fikk raskt støtte av Donald Trump

Dobbs har ifølge The Washington Post ikke ønsket å kommentere saken. Det har derimot Donald Trump. Han kom med følgende uttalelse til The New York Times fredag:

«Lou Dobbs er og var stor. Ingen elsker Amerika mer. Han har en stor mengde lojale følgere som vil følge nøye med på hva som blir hans neste trekk. Jeg er blant dem.»

The Washington Post trekker spesielt frem et Dobbs-show den 12. november i fjor. Her var Trump-advokat Rudolph W. Giuliani gjest. Giuliani fremsatte påstander om at Smartmatic ble skapt av Venezuelas tidligere diktator Hugo Chávez, for å «fikse valg».

Dobbs takket Giuliani for å forfølge saken.

– Vi var i gang med endringer

Fox selv hevder at prosessen med å endre programtilbudet har pågått en lang stund. I januar ansatte de Larry Kudlow, som tidligere var den del av Donald Trumps administrasjon. Kudlow hadde tidligere et TV-show hos konkurrenten CNBC.

I første omgang overtar Jackie DeAngelis og David Asman Lou Dobbs sendetid, ifølge The New York Times.