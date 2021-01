Demokratene: Trump stilles for riksrett neste uke

Tiltalen mot Donald Trump blir etter planen sendt til Senatet mandag, hvilket blir startskuddet for riksrettssaken mot USAs tidligere president.

Donald Trump, som forlot presidentembetet onsdag, blir etter planen stilt for riksrett mandag. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

NTB-AP

Senatets flertallsleder Chuck Schumer opplyste fredag at lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, kommer til å sende riksrettstiltalen mandag.

Rettssaken mot Trump starter idet hun sender tiltalen for oppvigleri av opprøret til Senatet. Foreløpig har Pelosi holdt kortene relativt tett til brystet.

– Det blir en rettssak, sier Schumer.

Tiltalt for oppvigleri

6. januar talte Trump for tusenvis av tilhengere på et møte nær Det hvite hus. Han ba dem «slåss som bare helvete» mot valgresultatene som Kongressen da var i gang med å godkjenne, og gjentok sine grunnløse påstander om utstrakt valgfusk.

Kort tid etterpå marsjerte en mobb ned til kongressbygningen og stormet den, noe som tvang Kongressens representanter og visepresident Mike Pence til å evakuere. Fem personer, deriblant en politimann, mistet livet i kaoset.

Representantenes hus tok ut riksrettstiltale mot Trump fem dager senere, og ti republikanere stemte ja til tiltalen sammen med den enstemmige gruppa til Demokratene.

Frikjent sist

– Det vil skade den nasjonale enheten å glemme at folk døde her 6. januar, at valget og demokratiet vårt ble forsøkt undergravet, og grunnloven ble forsøkt vanæret, sa Pelosi til pressen torsdag.

Trump ble frikjent av det republikanske senatsflertallet under den første riksrettssaken. Da ble han beskyldt for å oppfordre Ukraina til å etterforske forretninger som var koblet til rivalen Joe Biden, i bytte mot økonomisk bistand til det ukrainske militæret. Pelosi bemerker at denne gangen handler ikke anklagen om private telefonsamtaler, men et svært offentlig opprør som alle Kongressens medlemmer selv fikk erfare på kroppen, og som gikk direkte på TV.

– Denne gangen fikk hele verden være vitner til presidentens oppvigleri, sa speakeren.

Historisk

Trump er den første amerikanske president som blir stilt for riksrett to ganger. Han blir den første som stilles for riksrett etter at han har forlatt Det hvite hus.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, foreslo torsdag imidlertid å starte rettssaken i midten av februar, slik at Trump får tid til å forberede forsvaret sitt.

I en uttalelse foreslo McConnell at Representantenes hus sender tiltalen torsdag 28. januar, og at aktoratet og presidentens forsvarere får to uker på seg til forberedelser. Selve rettssaken ville etter et slikt forslag trolig begynt først i midten av februar.

Rask prosess

– Republikanerne i Senatet står samlet bak prinsippet om at Senatet som institusjon, presidentembetet, og den avgåtte president Trump alle fortjener en fullverdig og rettferdig prosess som respekterer hans rettigheter, og de alvorlige saklige, juridiske og grunnlovsmessige spørsmålene som må stilles, sa McConnell i uttalelsen.

Han la også til at dette særlig gjelder i lys av den raske gjennomføringen av tiltaleprosedyren i Representantenes hus. Tiltaleskriftet ble lagt fram i kammeret 11. januar og godkjent allerede to dager senere.

McConnell har ikke selv signalisert hvordan han skal stemme. Tidligere i uka uttalte han at mobben ble provosert av Trump og fôret med løgner. McConnell har sagt til kollegene at det blir et samvittighetsspørsmål, men hans stemme regnes for å kunne bli avgjørende. Demokratene trenger 17 republikanere for å oppnå to-tredels flertall og dømme Trump.

Trump lot være å ta ansvar for stormingen av Kongressen, men fordømte 14. januar volden som ble utført av støttespillerne. Han har kalt riksrettsprosessen for latterlig og «den største heksejakten i politikkens historie».