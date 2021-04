Nato-sjefen «alvorlig bekymret» for russiske aktiviteter i og rundt Ukraina

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg snakket tirsdag med Ukrainas president og uttrykte «alvorlig bekymring» for russisk militær aktivitet.

Konflikten mellom russiskstøttede separatister og ukrainske regjeringsstyrker har vart i syv år, og utkjempes nå fra skyttergraver i bakken. Her er en separatistsoldat fra utbryterrepublikken Donetsk fotografert ved frontlinjen 2. april. Foto: Alexander Ermochenko

– Jeg ringte Volodymyr Zelenskyj for å uttrykke alvorlig bekymring for Russlands militære aktivitet i og rundt Ukraina og for de vedvarende bruddene på våpenhvilen, skriver Stoltenberg på Twitter. Han gjentar at alliansen støtter fast opp om Ukrainas suverenitet og territorielle integritet og står fast ved partnerskapet med Ukraina.

Stoltenbergs telefonsamtale føyer seg inn i rekken av erklæringer fra USA, Storbritannia og EU om solidaritet med Ukraina.

Vil bli medlem

Ukraina ber tirsdag Nato sende et tydelig signal til Russland i form av en plan for ukrainsk medlemskap i forsvarsalliansen. Landet er innstilt på de nødvendige reformene for å få på plass en slik plan.

Nato-sjef Jens Stoltenberg er bekymret for Russlands militære aktivitet i og rundt Ukraina og gjentar at forsvarsalliansen støtter opp om Ukrainas suverenitet. Foto: Olivier Hoslet / AP / NTB

– Men reformer alene vil ikke stoppe Russland. Nato er den eneste muligheten for å stoppe krigen i Donetsbassenget. En medlemskapsplan vil være et tydelig signal til Russland, skriver Zelenskyj på Twitter.

Donetsbassenget – også kjent som Donbas – er regionen øst i Ukraina der to utbryterrepublikker med støtte fra Russland kjemper for å løsrive seg fra Ukraina.

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov sier et ukrainsk Nato-medlemskap bare vil gjøre situasjonen verre.

Samlet styrker ved grensen

Forrige uke anklaget myndigheten i Kiev nabolandet for å samle tusenvis av soldater langs grensen nord og øst i Ukraina, samt på Krim-halvøya, som ble annektert i 2014. De fleste land i verden anser fortsatt Krim for å være ukrainsk.

Russland benekter ikke troppeforflytningene, men sier de «ikke truer noen». Landet har varslet at det vil treffe nødvendige tiltak dersom vestlige styrker utplasseres i Ukraina.

Langvarig konflikt

Den siste tiden har det vært en økning i væpnede sammenstøt langs fronten mellom Ukrainas styrker og russiskstøttede separatister øst i Ukraina.

Konflikten i regionen har kostet over 13.000 mennesker livet siden 2014. ifølge FN.