Ny dyster koronarekord i India

India når stadig nye dystre koronarekorder med flere smittede og døde enn tidligere. Nå prøver landet å slå ned smitten med et vaklende vaksinasjonsprogram.

Vaksinekø i Mumbai torsdag. Foto: Rajanish Kakade / AP / NTB

NTB-AFP

34 minutter siden

3.645 koronarelaterte dødsfall ble registrert i landet torsdag. Det er det høyeste døgntallet i India gjennom pandemien. Totalt har landet nå registrert 204.832 koronadødsfall.

Samtidig er nesten 380.000 registrert smittet siste døgn, det høyeste for noe land gjennom pandemien. Bare i april har India registrert mer enn 6 millioner koronatilfeller.

Den siste tidens kraftige økning i antall koronatilfeller har satt helsevesenet i landet under hardt press. Sykehus rapporterer om mangel på sengeplasser, medisiner og oksygen.

Det var lange køer for å få vaksine i Mumbai mandag. Foto: Rafiq Maqbool / AP / NTB

Vaklende

Myndigheter har satt i gang et enormt vaksinasjonsprogram for å slå ned den kraftige bølgen, men programmet er plaget av mangler, forvirring og politisk krangel.

Fra lørdag åpnes Indias vaksinasjonssentrene for alle voksne, mellom 500 og 600 millioner mennesker. Til nå har kun helsearbeidere i «frontlinjen», de over 45 år og de med underliggende sykdom blitt tilbudt vaksine.

Enkelte steder melder de om tomme vaksinelagre, mens de andre steder har måttet kaste doser på grunn av manglende etterspørsel.

Ytterligere forvirring har blitt skapt av regjeringens beslutning om å be delstater og private sykehus bestille vaksinedoser på egen hånd.

Dette har ført til krangel mellom sentralregjeringen, som ledes av statsminister Narendra Modis Bharatiya Janata-parti, og delstater styrt av opposisjonspartier.

Indere venter på koronatest i byen Hyderabad. Foto: Mahesh Kumar A. / AP / NTB

11,5 prosent

Flere delstater, blant dem hovedstaden New Delhi, har sagt at de ikke har mulighet til å starte vaksineringen av alle over 18 år.

Eksperter har dessuten ytret at en mye mer målrettet vaksinasjonspolitikk må til.

– Vi er nødt til å bruke de forsyningene vi har på en veldig forsiktig og fornuftig måte, sier Lalit Kant, tidligere leder for epidemiologi og smittsomme sykdommer ved Indian Council of Medical Research.

Til nå har 150 millioner doser blitt satt, noe som dekker om lag 11,5 prosent av landets befolkning. Kun 25 millioner har fått andre dose.

The Serum Institute, som lager AstraZenecas vaksine i India, produserer mellom 60 og 70 millioner doser i måneden og sikter seg inn mot 100 millioner doser i juli.

I tillegg produserer Bharat Biotech 10 millioner doser per måned av Covaxin-vaksinen.

Kremering av koronadøde i Guwahati tirsdag. Foto: Anupam Nath / AP / NTB

Hjelp

Tirsdag ankom den første forsendelsen med medisinsk utstyr fra Storbritannia, mens USA sendte medisinsk utstyr til en verdi av nærmere 830 millioner kroner torsdag.

Forsendelsen fra USA inkluderer blant annet 960.000 hurtigtester og 100.000 munnbind. Det er også sendt utstyr til bruk i produksjon av AstraZeneca-vaksinen.

Tyskland, Israel, Frankrike, Pakistan, Sverige og Russland har også lovet å hjelpe India, og Norge lover onsdag 20 millioner kroner i koronabistand til landet.

Usikre tall

Det bor 1,4 milliarder mennesker i India, og mange andre land har registrert flere smittede og døde per 100.000 innbyggere. Det antas imidlertid at mørketallene i India er store og at pandemien har rammet langt flere enn det som er registrert av myndighetene.

Mange krematorier og gravlunder i India sier de offisielle tallene ikke er i nærheten av å gjenspeile økningen i antallet døde de mottar.

Nyhetsbyrået AP skriver at statistikk over dødsfall i landet var dårlig allerede før pandemien. De fleste dør hjemme, og disse dødsfallene havner ikke i koronastatistikken. Dette er særlig utbredt på landsbygda, der viruset nå sprer seg fort.