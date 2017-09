BBC-redaktør stiller med livvakter på Labour-landsmøte

Labour-toppene er samlet til landsmøte i Brighton denne uken, og det er ikke bare utenfor konferansehallen sikkerheten er på topp.

Inne blant landsmøtedelegatene blir BBCs stjernereporter og politiske redaktør, Laura Kuenssberg fotfulgt av livvakter. Hun skal over en lengre periode ha blitt hetset av Jeremy Corbyn-sympatisører, som mener hun er partisk og at hun behandler Labour-lederen urettferdig og unødig røft.

TOBY MELVILLE / X90004

Ikke første gang BBC-redaktøren har vakthold

Kuenssberg hadde også skjerpet vakthold rundt seg da hun dekket valget i juni, etter at hun mottok trusler etter påstander om at hun ikke var nøytral i sin dekning av Labour-leder Jeremy Corbyn, skriver Independent.

Kuenssberg, som er den første kvinnens om leder BBCs politiske dekning, har også blitt beskyldt for å være partisk i sin omtale av Ukip og det konservative partiet.

I forbindelse med ledervalget i Labour skrev 35.000 personer under på et opprop om å få henne fjernet fra stillingen.

Omstridt

Hun har også mottatt kritikk fra egen arbeidsgiver: BBC har ifølge Independent selv sagt at hun brøt kanalens regler om upartiskhet og nøyaktighet i en sak om Labour-lederens politikk.

Nestleder Tom Watson i Labour har tidligere gått ut mot partikolleger som kritiserer Kuenssberg. Yvetter Cooper, som er parlamentsmedlem for Labour, sier truslene mot BBC-redaktøren kommer «rett etter Trumps spilleregler».

BBC sier kanalen ikke kommenterer sikkerhetstiltakene, men sier til The Sun on Sunday at kanalen tar sikkerheten til sine ansatte «ekstremt alvorlig».