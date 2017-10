Islands statsminister solgte aksjer i bank timer før den kollapset

Benediktsson, som satt i finanskomiteen på Alltinget i 2008, skal ha kvittet seg med nesten alle aksjene sine i banken Glitnir verdt 119 millioner islandske kroner.

Det melder den islandske avisen Stundin , den undersøkende journalistgruppa Reykjavik Media og The Guardian.

Nekter for innsidehandel

Beløpet tilsvarer snaut 10 millioner norske kroner etter dagens kronekurs, eller om lag 3,5 millioner norske kroner i 2008-verdi.

Benediktsson nekter for å ha begått innsidehandel. Han skriver på sin Facebook-profil at alle hans transaksjoner med Glitnir var normale, og at det har blitt gransket flere ganger.

Guardian skriver også at de ikke har dokumentasjon på at Benediktsson har brutt noen lover.

Som følge av finanskrisen tok myndighetene på Island i oktober 2008 kontroll over landets tre største banker: Kaupthing, Landsbanki og Glitnir.

To valg på ett år

Island holder nyvalg 28. oktober. Det er landets andre valg på nasjonalforsamling på ett år.

Bakgrunnen for at det nå skrives ut nyvalg, er en skandale som dreier seg om at Benediktssons far, Benedikt Sveinsson, har skrevet et brev for å renvaske en pedofilidømt mann.

Dette ble hemmeligholdt for regjeringen. Da sannheten kom fram, trakk en av de tre regjeringspartiene seg fra koalisjonen, slik at regjeringen mistet flertallet.

Valget i oktober 2016 kom som følge av at daværende statsminister Sigmundur Davíd Gunnlaugsson gikk av som følge av avsløringene i Panama Papers.

Også Benediktssons navn dukket opp i forbindelse med Panama Papers.

Sammen med to kompanjonger kontrollerte han et selskap på Seychellene som investerte i leiligheter i Dubai. Prosjektet strandet etter finanskrisen høsten 2008, og verdiene ble solgt med tap. Selskapet ble avregistrert i 2012