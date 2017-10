Besøket startet ikke så bra for de russiske vertene: Den 81 år gamle monarken, som har dårlig helse og ustø bein, ble stående fast da rulletrappen av gull gikk i stykker på flyplassen i Moskva.

En video av hendelsen viser hvordan kongen forgjeves ser seg om etter hjelp.

Til slutt måtte monarken stavre seg ned trappen mens russiske verter, Putins æresgarde og 20 saudiarabiske prinser holdt pusten.

Over 1000 tjenestefolk, diplomater og familiemedlemmer setter Moskva på hodet.

Pavel Golovkin / AP / NTB scanpix

Møtet ingen trodde skulle finne sted

De færreste ville i fjor høst drømt om at torsdagens historiske møte kunne finne sted:

Saudi-Arabia og Russland står for nesten halvparten av jordens oljeproduksjon og er beinharde konkurrenter i et fallende marked.

I Syria-krigen kjemper de på hver sin side. Putins inngripen har påført saudiaraberne et ydmykende nederlag.

Russland har dessuten et tett økonomisk og militært forhold til Saudi-Arabias erkefiende Iran.

Saudi-Arabia er i tillegg USAs viktigste allierte arabiske land i Midtøsten. Det var ingen tilfeldighet at Donald Trump prioriterte å besøke kong Salman på sitt første statsbesøk.

Denne uken fester Salman og hans prinser med Putin, som har sørget for at Moskva skinner etter en storslagen oppussing.

Her er fire årsaker til at besøket er så viktig:

JONATHAN ERNST, REUTERS

1. Vil prøve å forlenge oljekutt-avtalen

Det kanskje viktigste spørsmålet som Putin og Salman diskuterer i Kreml, er spørsmålet om å forlenge en avtale fra desember i fjor om kutt i oljeproduksjonen.

Avtalen har bidratt til høyere oljepriser, noe som har gitt Norge milliarder av kroner i ekstra oljeinntekter.

SERGEI KARPUKHIN, REUTERS

2. Saudiaraberne kjøper russiske våpen?

I Moskva innledes nå samtaler om salg av militært utstyr for om lag 24 milliarder kroner. Putin håper blant annet å selge det avanserte missilsystemet S-400.

– Frem til nå har saudiaraberne lekt med oss for å hindre at vi leverer våpen til Iran, sier sjefen for Rostek, Sergej Tsjemezov, til avisen Kommersant.

Kreml har klart å lande flere store, spektakulære våpensalg.

SERGEI KARPUKHIN, REUTERS

3. Tettere økonomisk samarbeid

Russerne og saudiaraberne inngår nå flere store avtaler om investeringer, nye oljeprosjekter og store utbyggingsprosjekter.

Kreml trenger mer kapital.

Statslederne inngår også en avtale om forskning og utvikling av høyteknologi.

Russerne lokker i tillegg med rimelige atomkraftverk på bekostning av vestlige konkurrenter. Saudi-Arabia planlegger en storstilt atomutbygging.

Pavel Golovkin / AP / NTB scanpix

4. Syria, Jemen, Egypt og Nord-Afrika

Også Syria-krigen, Jemen, Egypt og Libya sto på agendaen i Kreml.

Saudiaraberne er ekstra bekymret for hva som vil skje med deres allierte opprørsgrupper på bakken i Syria.

I likhet med israelerne vil Saudi-Arabia dessuten at Putin legger politisk press på Iran, som har fått sterkere fotfeste i Syria.

På hjemmebane i Moskva brukes kongebesøket til å vise at Putin har gjort Russland til en respektert stormakt igjen.

– En milepæl, sa Putin, som beskrev samtalene som «substansielle, meningsfylte og veldig tillitvekkende».

SPUTNIK / REUTERS

Derfor var rulletrapp-episoden skummel

Kongebesøket i Moskva er planlagt til minste detalj.

Kong Salmans dårlige bein har fått betydning for både program, hotellvalg og valget av steder han besøker.

Fra saudiarabisk ståsted er det viktig for kongens autoritet at han klarer å gå selv, ikke minst for å unngå rykter om maktskifte.

På forhånd hadde saudiaraberne fløyet inn over 500 tonn med bagasje. I lasten var Mercedes S600-limousiner og den gylne rulletrappen.

I store deler av Moskva ble all trafikk sperret i lange perioder onsdag og torsdag mens delegasjonen kjørte rundt i lange kortesjer. Den russiske hovedstaden skal også feire «saudiarabisk kultur» hele uken.