Eget bærbart toalett og alt han tar i, blir ødelagt. Slik passer russerne på Putins DNA.

Frykten for at den russiske presidentens DNA vil komme på avveie gjør at sikkerhetsvakter samler avføring og fingeravtrykk på reiser.

Russerne går visstnok langt for å sikre at Vladimir Putins DNA ikke havner på avveie.

11. juni 2022 15:34 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Man kan få ut mye informasjon om et menneske gjennom kroppens naturlige avfall. Det er også russiske sikkerhetsmyndigheter klar over. Og de passer særlig godt på hva president Vladimir Putin legger igjen av spor. For hans helse er mange opptatt av.

Under Putins reise til Saudi-Arabia i oktober 2019 kom det frem at ansatte i den føderale russiske sikkerhetstjenesten (FSO) samler inn presidentens urin og avføring. Ved utenlandsreiser samles avfallet i spesielle poser og tas med hjem i en koffert til Russland. Dette skriver nettavisen Paris Match som siterer kilder i Midtøsten. Det å ikke legge igjen etterlatenskaper skal ha skjedd også da Putin besøkte den franske presidenten Emmanuel Macron i 2017.

– Fraktes i poser

I tillegg til den spesielle kofferten for kroppens avfall, fortelles det at presidenten reiser med et bærbart privat toalett.

Bloggen Faridaily, som drives av BBCs tidligere Russland-korrespondent, skriver at toaletthistorien først kom ut da den amerikanske skuespilleren Julia Louis-Dreyfus gjestet the Late Night show i 2020. Filmen Downhill, som hun var der for å promotere, var spilt inn i Wien, og der hadde filmcrewet besøkt det kunsthistoriske museet i den østerrikske hovedstaden.

Russlands president Vladimir Putin hadde også besøkt museet rett før, og det var de museumsansatte som fortalte filmcrewet om presidentens spesielle toalett.

Det hadde blitt plassert utenfor museet for Putins eksklusive bruk og var visstnok fast inventar om bord i flyet hans og på reiser.

Vanlig med egen do

Ifølge Faridaily skal Putins bærbare toalett ha vært en del av rutinen i årevis. Og han er ikke alene om svært spesielle toalettbesøk.

Nord Koreas leder Kim Jong-un hadde med seg et eget toalett da han møtte Donald Trump i Singapore i 2018. Også der er man redd for at lederens ekskrementer skal gi uvedkommende informasjon om hans helsetilstand.

Flere vestlige ledere benytter angivelig ikke hotelltoaletter på forretningsreiser.

Det er ikke bare avfall vaktene konsentrerer seg om når det gjelder president Putin. Kilder sier til Faridaily at hvis Putin drikker av et glass, passer vaktene på at glasset ikke forsvinner. Det blir nøye vasket og alle spor fjernet eller glasset blir tatt vekk. Det samme gjelder fingeravtrykk.

Alt Putin tar på blir overvåket og håndtert. Presidentens biologiske spor er å betrakte som statshemmeligheter.

Nektet russisk PCR

Det er ikke bare Russland som anser DNA som topp hemmelig informasjon. Da den franske presidenten Emmanuel Macron besøkte Moskva i februar nektet han å ta en koronatest. Årsaken var at han ikke ville gi russerne tilgang til sitt DNA, ifølge Reuters. Resultatet ble at Putin og Macron satt med et seks meter langt bord mellom seg.

Den tyske forbundskansleren Olaf Scholz nektet også å ta en russisk PCR-test under sitt besøk.

Men hvor stor skade kan DNA fra en statsleder gjøre?

Associated press har snakket med flere gen-eksperter. En av ekspertene mente det var sært å tro at cellestrukturer kan bli brukt til å skade noen politisk. Mens andre igjen sa at man ville kunne hente ut viktig informasjon og sårbarheter.

Russerne har nemlig en historie med å bruke såkalt kompromat. Det er kompromitterende materiale som kan offentliggjøres for å ydmyke ofrene.

Da Macron nektet å ta en koronatest i Moskva, ble resultatet at møtet måtte arrangeres med stor avstand mellom den franske og russiske presidenten.

Kan misbrukes

Spekulasjonene rundt Putins helse har gått høyt. Presidenten fyller 70 år i oktober og skal ha hatt flere leger med seg på reiser. Ofte var det kreftspesialister med på reisene, skrev en russisk nettavis i april. Samtidig som russiske medier har vært opptatt av å fremstille ham som en kjernesunn og aktiv leder.

Med tilgang til Putins biologiske materiale kunne man analysert seg frem til arvelige sykdommer, nåværende sykdommer og funnet hva slags medisiner han går på. Faridailys kilde er også klar på at jo mer biologisk materiale du har, jo mer kan du finne ut. Om fjerne slektninger eller om det finnes barn født utenfor ekteskap.

Og det viktigste av alt: Informasjonen kan misbrukes.