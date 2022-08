Politisjefen fikk kraftig kritikk for responsen på skoleskytingen i Uvalde. Nå har han mistet jobben.

Politisjefen fikk ikke ta med våpen. Da møtte han ikke på høringen der han fikk sparken.

Politisjef Pete Arrendondo fikk kraftig kritikk for responsen på skoleskytingen i Uvalde, Texas. Nå har han mistet jobben.

En av elevene fra skolen som ble åsted for skoleskytingen gråter etter at hun har snakket på høringen på onsdag. Politisjef Pete Arredondo ble avsatt på grunn av håndteringen av hendelsen.

19 minutter siden

24. mai ble Robb Elementary School i Uvalde i Texas åsted for den dødeligste skoleskytingen i USA på nesten et tiår. 19 elever og to lærere ble drept.

I etterkant av hendelsen har politiet møtt sterk kritikk for sin håndtering. Den 18-årige skoleskyteren ble først konfrontert av politiet etter 77 minutter.

Onsdag ble skoledistriktets politisjef, Pete Arredondo, sparket av et enstemmig skolestyre. Han ledet operasjonen på barneskolen.

Arredondo selv var ikke til stede da avgjørelsen ble tatt. Det ble blant annet begrunnet med at han ikke fikk bære våpen under møtet. Han skyldte på at han hadde fått drapstrusler, og fryktet for sin egen sikkerhet.

«Ekstremt dårlig beslutningstaking»

I juli ble det lagt frem en rapport som gransket politiets håndtering av skoleskytingen.

– Politiansatte feilet i å bruke sin «aktiv skytter»-opplæring. De klarte heller ikke å prioritere å redde uskyldige liv fremfor å sørge for sin egen sikkerhet, heter det i rapporten.

Distriktets politirespons ble ledet av Pete Arredondo. Det var også en rekke statlige og føderale instanser på stedet. Til sammen skal det ha vært nesten 400 politifolk ved skolen, skriver The New York Times.

Rapporten kaller politiets håndtering for «ekstremt dårlig beslutningstaking». Den viser videre til en «systemsvikt», som førte til forvirring og mangel på informasjon blant politibetjentene. Også statlige og føderale styrker kritiseres for sin passivitet.

Arredondo har vært permittert fra jobben siden juni.

Politifolk står i gangen på Robb Elementary School etter at en 18-årig ung mann med våpen hadde trengt seg inn på skolen, hvor han drepte 19 skolebarn og to lærere. Politiet ventet i over en time før de gikk inn klasserommet hvor gjerningsmannen var. Bildet er tatt fra en politibetjents videokamera.

Les også Video viser politifolk som står på gangen under skoleskytingen i Uvalde

Brøt ut i applaus

Medlemmer av lokalsamfunnet har krevd politimesterens avgang siden det ble kjent at han utsatte å beordre politibetjentene til å konfrontere skytteren. I stedet brukte Arredondo over en time på å be om mer utstyr. Han prøvde også å få tak i en nøkkel til rommet gjerningsmannen var inne i. Rommet var trolig ulåst, skriver blant annet The Washington Post.

Folkemengden som var til stede på høringen på onsdag brøt ut i applaus da avsettelsen av Arredondo ble godkjent.

En reklameplakat for å velge Pete Arredondo som medlem av bystyret i Uvalde, Texas. Bildet ble tatt 29. mai i år. Arredondo ble valgt inn, men trakk seg etter kritikken han fikk på grunn av håndteringen av skoleskytingen.

Pete Arredondo ble valgt inn i bystyret i Uvalde, og ble tatt i ed få dager etter drapene på skolen. Han trakk seg kort tid etterpå fra bystyret, etter at kritikken mot ham økte i styrke.

«Grunnlovsstridig offentlig lynsjing»

Gjennom sin advokat har Arredondo kalt voteringen en «grunnlovsstridig offentlig lynsjing», ifølge The New York Times. Advokaten, George E. Hyde, publiserte en uttalelse på onsdag. Der heter det at Arredondo og kollegene reddet så mange liv de kunne med midlene de hadde til rådighet. «Man kan klandre Gud. Hvorfor lot Gud dette skje?», står det i uttalelsen. Der står det også at Arredondo ikke visste at det var andre enn gjerningsmannen inne i klasserommet, skriver BBC.

I det 17 sider lange brevet heter det også at Uvaldes skolestyre setter Arredondos sikkerhet i fare ved å ikke gi ham lov til å bære våpen på høringen, skriver nyhetsbyrået AP.