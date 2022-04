Slik så Zelenskyj ut da han besøkte Butsja. Nå vil han og flere statsledere at Putin skal unngjelde.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, besøkte Butsja mandag. Der så han det han mener er et folkemord.

Mandag møtte Volodymyr Zelenskyj pressen i Butsja, tydelig preget av det som møtte ham i byen.

4. apr. 2022 17:13 Sist oppdatert nå nettopp

Russiske styrker anklages for å ha drept flere sivile i byen Butsja, utenfor Kyiv. Bildene av døde mennesker i gatene har gått verden rundt. Mandag så Ukrainas president dem med egne øyne.

– Dette er krigsforbrytelser. Verden vil se på dette som et folkemord, sa Zelenskyj til pressen.

Han besøkte byen omringet av soldater, iført en skuddsikker vest.

Dette bildet delte president Zelenskyj fra besøket sitt i Butsja.

Fant bundne lik

Butsja var en by med rundt 36.000 innbyggere. Den er en forstad til den ukrainske hovedstaden og har vært okkupert av russiske soldater siden slutten av februar. I forrige uke vant ukrainske soldater byen tilbake. Synet som møtte dem, har nå rystet en hel verden.

Journalister som har sluppet inn i byen, har dokumentert flere titall døde i sivile klær liggende i gatene. På et bilde som Aftenposten vurderer som for brutalt til å publisere, kan man se syv personer i sivile klær ligge drept i en bakgård sammen med spredt søppel. Noen er bundet med hendene bak ryggen.

Dette er et av mange bilder som dokumenterer grusomhetene i Butsja.

Andre personer ligger samlet i massegraver. Det meste tyder på at de har ligget der i flere dager.

– Hver eneste dag vi gjenerobrer områder, kommer dere til å se hva som har skjedd, sa Zelenskyj.

Nyhetsbyrået AP er blant dem som har publisert svært sterke bilder. Beskrivelsene fra folk i byen er grusomme. Lik med hendene bundet sammen, skuddskader i hodet og tegn på tortur.

Ifølge AP virker det som mange er skutt og drept på kloss hold. Minst to drepte hadde hendene bundet bak på ryggen. Én var skutt i hodet, og en annen hadde bena bundet sammen.

Les også Ukraina og Russland ber om FN-møte etter massakren i Butsja

Biden vil stille Putin for retten

Flere internasjonale ledere har krevd reaksjoner mot Russland etter bildene fra Butsja. USAs president Joe Biden sier at Russlands president Vladimir Putin bør stilles for retten for krigsforbrytelser. Sivile drap er en krigsforbrytelse i henhold til folkeretten.

– Dette er krigsforbrytelser. Putin må holdes ansvarlig for dette, sier han til pressen.

Storbritannias president Boris Johnson, Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz er blant statslederne som har reagert. EU vil sende etterforskere for å granske de mulige krigsforbrytelsene i Ukraina, sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til Dagbladet at bildene fra Butsja viser krigsforbrytelser.

– Det er krigsforbrytelser at sivile henrettes på denne måten, som disse bildene etter alle solemerker viser. Dette må etterforskes, så vi kan slå fast hva dette er, sier Støre.

Russiske myndigheter benekter på sin side alle anklager om at de skal ha begått massedrap på sivile i Butsja. Det sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov.

– Vi avviser kategorisk alle slike anklager.