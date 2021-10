Feilaktig beskyldt for drapene på Kongsberg: Angrep plageånder – nå må youtuberen i fengsel

Nyheten om at en person skjøt med pil og bue mot folk på Kongsberg spredte seg raskt. På nettet ble en tysk youtuber feilaktig uthengt som gjerningsmann. Nå må han i fengsel – for helt andre forhold.

Den tyske youtuberen «Drachenlord» ble beskyldt for å stå bak drapene i Kongsberg. Nå er han dømt til to års fengsel, blant annet for å angripe personer som plaget ham.

Nå nettopp

Mannen var ikke i Norge da drapene skjedde. En tyskspråklig Twitter-konto postet likevel en melding om at en «Rainer Winklarson» var gjerningsmannen. Det skjedde kl. 21:28, rundt tre timer etter angrepene på Kongsberg. I meldingen var det et bilde av en overvektig mann som skyter med pil og bue. Senere ble det påstått at Winklarson var norsk.

Norske Twitter-brukere kommenterte raskt at navnet var rart. Likevel spredte meldinger om at «Rainer Winklarson» var gjerningsmannen seg raskt på Twitter. Navnet ble også oppgitt i noen nettaviser, blant annet i Frankrike, Italia og Hellas.

Disse meldingene ble postet på Twitter samme kveld som drapene på Kongsberg hadde skjedd.

Provoserer på Youtube

Bildene viser egentlig en tysk youtuber som heter Rainer Winkler (32).

På Youtube kaller han seg Drachen Lord («drageherre»). Han hører på heavy metal, spiller videospill og snakker om livet sitt. Og han provoserer med ekstreme meninger. Ifølge Stern skal han blant annet ha omtalt holocaust som «fine greier».

Winkler har ofte havnet i krangler på nettet. Han er blitt en målskive for nett-troll. En de kan provosere og le av.

Hjemmet angripes

Etter hvert skjedde angrep mot hjemmet hans i Altschauerberg nord i Bayern. En 24-åring ble i 2016 dømt til fengsel, blant annet for å ha forårsaket en storutrykning til Winklers hjem gjennom et falsk nødanrop.

I 2018 toppet det seg. Winkler la ut videoer der han oppfordret motstanderne til å møte ham ansikt til ansikt. Han skulle banke opp alle sammen, sa han. Og han oppga adressen sin.

Tysk politi måtte sette inn store krefter da 800 demonstranter møtte opp utenfor hjemmet til youtuberen «Drachen Lord» i 2018. Bildet viser en gruppe demonstranter i Altschauerberg.

800 hatere på døren

Det ble mobilisert på nettet. 800 demonstranter møtte opp ved hjemmet til Winkler. En stor politiinnsats måtte til for å roe gemyttene. Senere har haterne jevnlig oppsøkt bostedet hans.

Det bor bare 40 personer på tettstedet. Lokale politifolk sier at bråk knyttet til Winkler kunne medføre flere titalls politiutrykninger i løpet av et par dager.

Rainer Winkler er flere ganger hengt ut på nett som drapsmann og terrorist, også av etablerte medier. Etter terrorangrepet i München 22. juli 2016, der ni personer ble drept, ble han utpekt som mistenkt. Det samme ble han i 2019, da tre personer ble skutt og drept og tre ble skadet på trikken i Utrecht.

Meldingen om at «Rainer Winklarson» sto bak drapene på Kongsberg var nok et forsøk på å henge ut mannen.

«Nå får vi kastet ham i fengsel!»

Torsdag 21. oktober ble Rainer Winkler dømt til fengsel i to år. Dommen omfatter flere voldstilfeller mot folk som har oppsøkt ham, samt fornærmelser mot politifolk. Lars Wienand har fulgt rettssaken for det tyske nyhetsstedet T-Online, hvor han er gravesjef. Han sier til Aftenposten at han tror mange av haterne først likte «Drachen Lord».

– De støttet ham, ga ham penger og råd. Men de følte at han gjorde dårlige valg, sier Wienand.

Han beskriver en ond sirkel: Winkler raste mot haterne i videoene sine, og merket økt respons. Haterne fikk blod på tann av at han ble sint på dem.

Wienand beskriver hvordan to medisinstudenter forklarte seg i retten. Det ble vist opptak av hvordan de først kranglet med Winkler fra utsiden av huset hans. Før han kom ut til dem satte de opp videokamera og belysning. «Nå får vi kastet ham i fengsel!», sier en av studentene til den andre. De overøser ham med spydige kommentarer til de får opptak av at han dytter dem.

«Det er min underholdning»

Episoden med medisinstudentene er ett av flere forhold som Winkler dømmes for. Samtidig kritiserer dommeren oppførselen til medisinstudentene.

Winkler dømmes også for tre andre voldsepisoder mot folk som har oppsøkt ham. Ingen av de fornærmede trengte medisinsk behandling.

Utenfor rettssalen møtte Lars Wienand en annen som har dratt til Winklers hjem. Mannen forklarer:

«Jeg går dit, står på offentlig grunn, snakker ikke til ham. Når han kommer ut og roper mot meg, er det min underholdning den dagen.»

Fakta Hva er en «Lolcow»? Trollene som plager Rainer Winkler, omtaler ham som en Lolcow. Det er nettslang for en person en gruppe nettbrukere ler av fordi de syns vedkommende gjør rare ting, uten at personen prøver å være morsom. Ordet er satt sammen av LOL («laughing out loud», ler høyt) og cow (ku), og henspiller på ofrene er en de «melker» for å få seg en latter, mens vedkommende gjerne er litt selvhøytidelig og ikke skjønner latterliggjøringen. Kilde: Urban dictionary Vis mer

Har solgt huset

I dommen mot Rainer Winkler fremheves det at han er både gjerningsmann og offer. Det fremkommer at Rainer Winkler gikk på spesialskole uten å fullføre. Han skylder skattemyndigheter og helseforsikringsforetak ca. 30–45.000 euro. Han tjener 3–6000 euro i måneden som youtuber og influenser. Nå i slutten av oktober har han 165.000 følgere på Youtube.

Rainer Winkler har nå solgt huset. Han får dermed betalt ned gjelden sin. Men han vil fortsette som youtuber.

Retten ga også tydelig signal om at de som har plaget mannen, ikke oppfører seg bra. Blant annet ble de to medisinstudentene bøtelagt for oppførselen sin.

Mandag 25. oktober ble dommen anket. Aktor mener dommen på to års fengsel uten prøveløslatelse ikke er streng nok.