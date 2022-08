Slapp ut norske ørneunger i Irland

Det var stor interesse blant publikum og presse da norske ørneunger ble sluppet ut i Irland. De skal gjenopprette den irske ørnebestanden.

Tirsdag ble de siste fire ørneungene sluppet ut i det fri i Irland.

15 minutter siden

Et ørneutslipp utenom det vanlige, det kan man trygt si om tirsdagens hendelse i Irland. Da ble ytterligere fire norske ørneunger sluppet i friluft. Dermed er det 16 ørneunger fra Norge som er sluppet ut i det fri denne sommeren.

Totalt har Norge de siste årene sendt nærmere 150 ørneunger til Irland. Samtlige er fra Trøndelag.

Både havørn og kongeørn ble utryddet fra Irland på begynnelsen av 1900-tallet. Rovfugl ble oppfattet som skadedyr.

Her flyr en av de norske havørnungene av gårde i Irland.

I 2005 fikk Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim forespørsel fra Golden Eagle Trust i Irland om hjelp til å gjenopprette deres tapte havørnbestand. Dette skulle gjøres ved å sende over unger av havørn for utsetting i den frie natur i Irland.

Derfor har norske ørneunger i flere år blitt sluppet fri i Killarney-området. I løpet av 2007–2011 ble det samlet inn og sluppet fri 100 havørnunger.

Nå er siste ørneunge ute

Ettersom havørnen normalt ikke blir kjønnsmoden før den er 4–5 år gammel, vil det naturlig nok ta litt tid før en selvreproduserende bestand vil bli etablert.

Det første hekkeforsøket var ved Loch Derg i 2012, men de var unge og uerfarne og lyktes ikke i å få frem unger. Men siden har det blitt produsert mange ørnunger ved Loch Derg og andre steder.

Men naturen har ikke alltid vært like samarbeidsvillig. For noen få år siden brøt det ut fugleinfluensa blant ender i Loch Derg. To av de mest produktive hunnørnene døde som følge av smitte fra ender de hadde tatt som bytte.

Siden bestanden ikke tok seg kraftig opp, er NINA inne i en ny fase med leveranse av nye ørneunger. I perioden 2020–2022 har de samlet inn og overført ytterligere 49 ørneunger, hvorav 16 i 2022.

Hyllet frivillige

De siste fire av årets 16 ørneunger ble altså sluppet fri tirsdag. Malcolm Noonan, som er statssekretær med ansvar for blant annet kulturminner, og den norske ambassadøren Mari Skåre, var til stede da det skjedde. Også en gruppe nordmenn som har jobbet med dette prosjektet hadde tatt turen til andre siden av Nordsjøen.

Flere frivillige fra Norge som har vært med på å samle inn ørneunger, var tirsdag til stede i Irland for å se dem fly ut i den irske naturen.

Han hyller samarbeidet i en pressemelding som regjeringen lagt ut på sine hjemmesider.

– Dette er et utrolig spennende og teknisk komplekst prosjekt der suksessen avhenger av samarbeidet mellom mange grupper. Deres samlede innsats over mange år har ført oss til dette punktet. Jeg vil gjerne hylle alle involverte som har gjort dette prosjektet til en suksess, sier Noonan i pressemeldingen.

Også ambassadør Skåre hyllet innsatsen som ligger bak denne jobben.

– Vennskapet mellom folket i Norge og folket i Irland går dypt. Ørnene vi ser fly fri her i dag, kan sprer sine vinger som følge av frivillig arbeid av så mange.