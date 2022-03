Dette skjedde på krigens 34. dag

Forhandlerne i Istanbul kunne melde om gode fremskritt. Russland sier de vil trappe ned angrepene. Verdens børser svarte med oppgang, og oljeprisen stupte.

Forhandlerne fra både Ukraina og Russland var positive etter samtalene i Istanbul tirsdag. Her møter Mykhailo Podoljak, som er rådgiver for Ukrainas president (.t.h.), og et annet medlem av den ukrainske delegasjonen pressen etter møtet.

29. mars 2022 19:00 Sist oppdatert én time siden

1. Forsiktig optimisme i Istanbul

Ukrainske og russiske fredsmeglere møttes til fredsforhandlinger i Istanbul tirsdag. Etter møtet meldte begge parter om fremgang.

Ukraina kom med en rekke forslag for å få slutt på krigen. De er villige til å bli en nøytral stat og ikke slutte seg til Nato. I bytte krever de en bindende, internasjonal sikkerhetsgaranti. Som garantister ønsker Ukraina å ha USA, Kina, Frankrike og Storbritannia fra FNs sikkerhetsråd. De ønsker også å ha med Tyskland, Polen, Tyrkia og Israel.

Den ukrainske forhandleren Mykhailo Podoljak, som er en av Zelenskyjs nærmeste rådgivere, sier landet ønsker en mekanisme der andre land opptrer som garantister for Ukrainas sikkerhet uten at de går med i Nato.

Ukraina krever at en slik nøytralitet ikke må blokkere for å bli medlem av EU.

Ukraina har i tillegg foreslått å forhandle med Russland om status for den annekterte Krim-halvøya over en periode på 15 år.

2. Russland trapper ned angrep mot Kyiv og Tsjernihiv

Russland vil «drastisk redusere» den militære aktiviteten rundt Kyiv og Tsjernihiv.

Dette for å øke den gjensidige tilliten mellom landene. Dette skal bidra til å oppnå en fredsavtale. Det varslet Russlands viseforsvarsminister Aleksandr Fomin tirsdag.

3. Tror på møte mellom Zelenskyj og Putin

Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu sier forhandlingene nå åpner for et direkte møte mellom Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin. Også fra ukrainsk side hevdes det at dette blir mer aktuelt.

– Resultatene i dagens møte er tilstrekkelige for et møte på ledernivå. Det sier Davyd Arakhamia i delegasjonen.

Zelenskyj har lenge uttrykt et ønske om å møte Putin ansikt til ansikt. Men senest mandag avviste Russland denne ideen.

4. Oljeprisen stuper etter signaler om nedtrapping

Oljeprisen faller kraftig etter at Russland varslet nedtrapping av angrepene mot Kyiv og Tsjernihiv.

Oljeprisen lå i 13.30-tiden på rundt 114 dollar fatet for nordsjøolje. En time senere har prisen falt med rundt 7 prosent til 106 dollar fatet.

5. Rubelen og verdens børser opp

Aksjekursene steg med over 3 prosent på børsene i Frankfurt og Paris etter at det ble meldt om fremgang i fredsforhandlingene.

I Milano var oppgangen også på litt under 3 prosent. Også FTSE 100-indeksen i London steg.

Samtidig steg verdien på den russiske valutaen, rubelen, med mer enn 10 prosent.

Rubelen raste etter invasjonen 24. februar. Verdien lå på et tidspunkt nede på 150 rubler for én dollar. Tirsdag skulle det bare 85 rubler til for å kjøpe en dollar, og 9,9 rubler for å kjøpe en norsk krone.

6. Åpnet humanitære korridorer

Den ene korridoren går fra den beleirede havnebyen Mariupol ved Azovhavet til byen Zaporizjzja, 230 kilometer unna.

En korridor er også åpnet fra russisk-okkuperte Melitopol til Zaporizjzja. En tredje korridor er åpnet fra Enerhodar til Zaporizjzja.

Korridorene vil gi sivile anledning til å flykte i private biler.

7. Zelenskyj talte til det danske Folketinget.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takket Danmark for hjelpen mot den russiske invasjonen. Han ba samtidig om ytterligere sanksjoner mot Russland. Han ba også Danmark og Europa om å droppe russisk olje.

Zelenskyj skal tale for Stortinget onsdag kl. 14.