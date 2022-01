Biden går på offensiven for å endre amerikanske valgregler

Joe Biden setter alle kluter til for å støtte demokratenes forsøk på å endre USAs valglover i Senatet. Han støtter dermed unntak fra Senatets forretningsregler.

President Joe Biden går på offensiven og tar alle grep i bruk for å fremme forslag som han mener kan redde USAs demokrati.

NTB-AP-AFP

Nå nettopp

I en tale Biden holdt i Atlanta tirsdag, som Det hvite hus hadde offentliggjort på forhånd, understreket han at slike reformer er nødvendig for å berge USAs demokrati.

– De kommende dagene, når disse forslagene skal stemmes over, vil bli et vendepunkt i denne nasjonen. Kommer vi til å velge demokrati framfor autokrati, lys framfor mørke, rettferdighet framfor urettferdighet, sa Biden i talen.

Høyt spill

De nye forslagene regnes som et risikabelt trekk fra Bidens side, i en tid der han er under kraftig politisk press fra alle sider. Presidenten kaller det imidlertid et «definerende øyeblikk».

Han holdt talen i Atlanta, som er det historiske sentrum for den amerikanske borgerrettsbevegelsen, og la også blomster ved graven til Martin Luther King Jr.

Målet med de nye forslagene er å gjøre det vanskeligere å manipulere valgresultater gjennom stramme stemmerettskrav og inndeling av valgdistrikter som er tilpasset det ene partiets formål. I tillegg skal man forsøke å stanse muligheten for delstatene til å endre resultater med obskure og svært gamle lover og prosedyrer. Det siste var noe Donald Trumps allierte oppfordret til i etterkant av Bidens valgseier i 2020.

Nøkkelen til Biden ligger i at han godkjenner et unntak fra den såkalte filibusterregelen. I utgangspunktet krever denne regelen at 60 av 100 senatorer må støtte et forslag, mens Demokratene kun har 50 – og valglovendringene har ingen støtte fra Republikanerne.

Erklæring

Bidens problem er at dette anses som en krigserklæring av republikanerne. De mener det åpner for å oppheve filibusteren i alle slags saker og gjøre en slutt på alle forsøk på samarbeid over partigrensene. I tillegg må Biden, som alltid, få støtte fra to av demokratenes mest konservative senatorer. Presidenten spiller svært høyt – et nederlag her kan bli politisk ydmykende.

Om forslaget lykkes mener kommentatoren Greg Sargent i Washington Post at håpet ikke er helt ute for Demokratene. Han forklarer at flere senatorer er i gang med å planlegge en revisjon av en annen, mer obskur lov fra 1887, som vil gjøre det vanskeligere for Republikanerne å tøye reglene i egen favør under opptellingen og verifiseringen av valgresultatet.

– Akkurat som de voldelige opprørerne som stormet Kongressen for nesten ett år siden, har republikanske folkevalgte i stater over hele landet sluttet opp om den tidligere presidentens store løgn om omfattende valgfusk for å vedta antidemokratiske lover, het det i et brev til senatorene fra partiets majoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer, i forrige uke.

– De ønsker å bremse fremskritt her i landet, begrense adgangen til å stemme, kneble millioner av velgere og undergrave frie og rettferdige valg, fortsetter han.

Vil endre kontroversiell regel

Schumer og Demokratene ønsker også å forsøke å endre selve filibusterregelen.

– Vi må tilpasse oss. Senatet må utvikle seg, på samme måte som det har gjort mange ganger tidligere, mener Schumer.

– Vi håper at våre republikanske kollegaer endrer kursen og samarbeider med oss. Dersom de ikke gjør dette, vil Senatet debattere og vurdere endringer i Senatets regler innen 17. januar, Martin Luther King Jr.-dagen. Dette for å beskytte grunnlaget for vårt demokrati: frie og rettferdige valg, skrev han.

De to konservative demokratiske senatorene har tidligere gjort det klart at de ikke vil støtte partiets forslag til nye stemmeregler i Senatet, og ingenting tyder på at Schumer har fått dem til å ombestemme seg. Det er heller ingen republikanere som foreløpig har sluttet opp om forslaget.

