Da grensevaktene ble bedt om å overgi seg, var svaret: – Russisk skip, dra til helvete!

137 ukrainere ble drept av russiske styrker torsdag. 13 av dem på den lille øya Zmiinyi. Nå hylles de som helter av Ukraina.

Dette er den såkalte Slangeøya, som ble angrepet torsdag

Nå nettopp

Torsdag startet Russland den største militæroperasjonen i Europa siden andre verdenskrig da de angrep Ukraina, Europas nest største land.

Da grensevaktene på den lille øya Zmiinyi fikk beskjed om å overgi seg, hadde de et klart svar.

Torsdag ble grensevaktene på den lille øya, som kalles Slangeøya, kontaktet av et russisk fartøy. Øya ligger sør for den viktige havnebyen Odesa.

– Dette er et russisk krigsskip. Vi foreslår at dere legger ned våpnene deres og overgir dere. Da blir det ingen blodsutgytelse eller unødvendige ofre. Hvis ikke, så kommer vi til å åpne ild.

Beskjeden ble gjentatt. Da fikk det russiske krigsskipet svar fra de ukrainske grensevaktene på øya.

– Russisk skip, dra til helvete!, svarte grensevaktene.

Historien gjengis av en rekke kilder, blant annet avisen Ukrayinska Pravda.

Hylles som helter av Ukraina

Russiske styrker drepte torsdag 137 ukrainere. 316 er skadet etter de russiske angrepene, opplyser landets president Volodymyr Zelenskyj. 13 av de drepte var grensevaktene på den såkalte Slangeøya.

Sent torsdag kveld bekreftet den ukrainske presidenten hendelsesforløpet på Zmiinyi.

– De døde mens de beskyttet øya, sa Zelenskyj.

Grensevaktene vil bli utdelt tittelen Helter av Ukraina, opplyser presidenten.

– De forsvarte øya til det siste. De ga seg ikke.

Den ukrainske presidenten hyllet torsdag kveld de ukrainske grensevaktene som døde mens de forsvarte øya Zmiinyi.

Voldsomme kamper

Over store deler av Ukraina er det torsdag blitt gjennomført angrep. Over 160 missiler er blitt avfyrt fra russisk side, ifølge ukrainske myndigheter.

Denne videoen er fra byen Sumy i øst i Ukraina. Byen ligger tett opptil grensen mot Russland og har rundt 270.000 innbyggere.

Blir i Kyiv, tross russiske sabotører

Den ukrainske presidenten opplyste torsdag at han fortsatt er i Kyiv. Der vil han fortsette å være, sier han.

Han sier at de mener russiske sabotører nå har kommet seg inn i Kyiv. Det er ventet at hovedstaden vil bli utsatt for angrep i løpet av natten. En rekke andre ukrainske byer er også ventet å bli angrepet i løpet av natten.