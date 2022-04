Er vi ferdig med munnbindene? Det spørs hvor du skal og hvem du reiser med.

Det er over to måneder siden Norge droppet de siste koronatiltakene. Nå følger Europas sinker etter. Andre steder i verden er det annerledes.

Amerikanerne har måttet bruke munnbind på fly i nesten to år.

21. apr. 2022 20:10 Sist oppdatert 14 minutter siden

De siste to årene har amerikanerne og folk over hele verden vent seg til at de må bruke munnbind på fly.

Biden-administrasjonen ønsket å forlenge påbudet til 3. mai. Det satte en føderal dommer i Florida stopp for mandag denne uken.