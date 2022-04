FN: 20 millioner trues av sult på tørkerammede Afrikas horn

Hele 20 millioner mennesker kan bli rammet av sult i Kenya, Somalia og Etiopia i år, der manglende nedbør forverrer en allerede brutal tørke, advarer FN.

Et alvorlig underernært barn behandles på et Unicef-støttet senter ved Gode-sykehuset i Somali-regionen i Etiopia i april. Regntiden svikter for fjerde året på rad på Afrikas horn, noe som forverrer sultkrisen i regionen.

NTB-AFP-AP

49 minutter siden

Landene på Afrikas horn står på randen av en humanitær katastrofe som følge av tørken som alt har herjet i flere måneder. Avlinger er ødelagt, husdyr har bukket under, og et stort antall mennesker er tvunget vekk fra sine hjem på jakt etter mat og vann.

Regntiden som skulle ha startet for snart en måned siden, har så langt uteblitt.

– Antallet mennesker som sulter som følge av tørken, kan stige fra dagens anslag på 14 millioner, til 20 millioner i løpet av 2022, advarer FNs matvareprogram WFP tirsdag.

Også de tre siste regntidene har sviktet.

Fare for hungersnød

Seks millioner somaliere, 40 prosent av befolkningen, trues av ekstreme nivåer av matusikkerhet. Risikoen for hungersnød er svært reell de neste månedene dersom forholdene ikke endrer seg, ifølge WFP.

I Kenya, lenger øst på kontinentet, står en halv millioner mennesker i fare for å rammes av en sultkrise. Landet opplever den verste tørken på over 40 år.

Ayan Muhammed og sønnen Fahir, som får livreddende behandling for alvorlig feilernæring, på et Unicef-støttet senter i Shabelle-sonen i Soamli-regionen i Etiopia i april.

Spesielt stor er risikoen for samfunn nord i landet som er avhengige av buskap. Antallet kenyanere som trenger hjelp, er mer enn firedoblet på under to år, opplyser WFP.

– Må handle nå

I det tørkerammede sørlige og sørøstlige Etiopia har andelen feilernærte mennesker passert krisenivåer. Nord i landet forverres sulten av den 17 måneder lange krigen mellom regjeringsstyrker og opprørere fra Tigray-regionen.

Deler av Afrikas horn sliter fra før med konsekvensene av pågående konflikter, fattigdom og gresshoppeinvasjon, påpeker FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO.

Legen Mahamed Shafir undersøker en alvorlig underernært baby på det Unicef-støttede Gode-sykehuset i den etiopiske Somali-regionen 12. april.

– Vi må handle nå hvis vi ønsker å forhindre en humanitær katastrofe, sier Chimimba David Phiri, FAOs representant til Den afrikanske union (AU).

Mangler penger

Den dystre situasjonen er forverret av krigen i Ukraina. Konflikten har bidratt til at kostnadene på mat og drivstoff har skutt i været, samtidig som globale forsyningskjeder hemmes, sier WFP.

FN-organet advarer om at mangel på finansiering vil være katastrofal og ber om knappe 4,2 milliarder kroner det neste halvåret.

Ved forrige appell i februar fikk de bare inn 4 prosent av pengene som trengs, ifølge WFP.

Tørken har drevet mange mennesker på flukt øst i Afrika og på Afrikas horn, her er en leir for internflyktninger i Higlo i den etiopiske Somali-regionen.

Samtidig mangler FAO over 60 prosent av pengene de trenger for å møte behovene til 1,5 millioner mennesker i Kenya, Somalia og Etiopia.

260.000 døde

– Vi vet fra tidligere erfaring at det er livsviktig å handle tidlig for å hindre en humanitær katastrofe, sier Michael Dunford, WFPs regionale direktør for Øst-Afrika.

– Likevel har vår evne til å sette i gang innsatsen hittil vært begrenset som følge av mangel på bidrag, tilføyer han.

Øst-Afrika var herjet av en opprivende tørke i 2017. Men en tidlig humanitær innsats forhindret den gang hungersnød i Somalia. I 2011 døde imidlertid 260.000 mennesker av sult eller sultrelaterte tilstander da en hungersnød rammet landet i 2011. Halvparten av ofrene var barn under seks år.

Les også Krigen rammer «verdens spiskammer». Det kan få katastrofale følger andre steder.

Klimaendringer

Tidligere i vår advarte FNs nødhjelpskontor om at den pågående tørken kan bli «en av de verste klimadrevne krisene i Afrikas Horns nyere historie».

Eksperter mener ekstremvær rammer hyppigere og hardere som følge av klimaendringene. Meteorologer knytter den pågående tørken til menneskeskapte klimaendringer som fører til økende oppvarming i Indiahavet og forårsaker mer hyppige sykloner.

Somaliere på flukt fra tørken sitter i en provisorisk leir i utkanten av Somalias hovedstad Mogadishu i februar.

– Når vi har intense sykloner sørvest i Indiahavet, forbereder vi oss alltid på en lang tørkesesong i Øst-Afrika og på Afrikas horn, sier Evans Mukolwe, tidligere forskningsdirektør i FN.

– Det er fordi sykloner suger ut mye av fuktigheten og frarøver regionen tiltrengt nedbør. Det har vært mønsteret i flere tiår, utdyper han overfor nyhetsbyrået AP.

Flere advarsler

Eksperter hadde på forhånd advart om at regntiden kunne utebli for fjerde år på rad, og FN slo sult-alarm på Afrikas horn allerede i vinter.

Før påske advarte Røde Kors om sultkatastrofe i Afrika som går verden hus forbi som følge av krigen i Ukraina og andre kriser som skaper større overskrifter.

– Millioner av familier går sultne, og barn dør som følge av underernæring, sa Dominik Stillhart, som leder Den internasjonale Røde Kors-komiteens (ICRC) globale operasjoner.