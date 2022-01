Russland og Natos skjebnesvangre uke starter. Her får du oversikt over hva som står på spill.

Se for deg disse tre scenarioene:

Nato slutter å ta opp nye medlemmer. USA slutter å bygge militære baser i en sjettedel av verden. USA tar tilbake missiler gitt til EU-land. Synes du det høres ut som sikkerhetspolitisk galskap? Da er en mektig mann svært uenig med deg:

Russlands president Vladimir Putin.

Denne uken har hans sendebud det travelt. De skal forhandle med både USA og Nato. Temaet på agendaen er Russlands militære opptrapping langs grensen til Ukraina.

Vesten krever at russiske styrker trekker seg tilbake. Men for at det skal skje, krever Russlands president Vladimir Putin at de tre scenarioene blir til virkelighet.

Men er det sannsynlig? Og hva gjør Putin om han ikke får det som han vil?

Militær opptrapping

Svarene på spørsmålene kommer vi tilbake til, men aller først:

Verdens politikere møtes støtt og stadig. Så hvorfor er denne uken så viktig?

Møtene ble satt etter ett år hvor konflikten mellom Russland og Ukraina er blitt enda verre.

Det begynte i april. Da sto plutselig 100.000 russiske soldater langs den ukrainske grensen. Så ble de trukket tilbake. I november skjedde det igjen. Da var nivået av styrkeoppbygging langt høyere enn på vårparten av året.

Nato-sjef Jens Stoltenberg beskrev det slik:

– En uvanlig samling av styrker. Og vi vet at Russland tidligere har vært villig til å bruke slike militære kapasiteter i aggressive handlinger mot Ukraina.

Det var ikke bare Russlands militære som viste sterkere muskler enn før. Også ordbruken ble langt spissere enn tidligere.

Advarer om storkrig

Plutselig advarte flere om storkrig.

På nyåret, spådde Nato. Innen slutten av januar, erklærte Ukrainas forsvarsminister.

Om det faktisk er realistisk, strides eksperter og politikere om. Mye står og faller på denne ukens forhandlinger. Nupi-forsker Julie Wilhelmsen beskriver de kommende møtene som:

– Kjempeviktige. Fordi situasjonen er så spent. Russlands trussel om å bruke militær makt mot Ukraina hvis ikke noen av Putins krav møtes, er etter mitt skjønn ganske reell, sier hun.

– Veldig mye står på spill.

Her er en oversikt over hva vi kan forvente.

Hvem er det som møtes?

Scenen er satt. Møtene skal finne sted i verdens diplomatiske hovedsete – Genève.

10. januar: USA og Russland møtes.

12. januar: Russland og Nato møtes.

13. januar: Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (Osse) møtes. Det inkluderer USA og andre Nato-allierte. Ukraina, Russland, Georgia og andre sovjetstater skal også delta.

De to første datoene regnes som de viktigste. Da møtes stormaktene som har aller mest å si.

Hva er det de vil?

Mens mange vannet pinnekjøtt og saltet ribbe på lille julaften, holdt Putin pressekonferanse. Der ga han en tydelig beskjed:

– Dere må gi oss forsikringer. Uten forsinkelser. Du! Nå! uttalte han.

Men han er ikke den eneste med mål for møtene. Dette ønsker de forskjellige partene:

1. Russland

Putin la frem sin liste med krav i desember. Det viktigste punktet er kravet om at Nato ikke utvides østover, mener Wilhelmsen.

Om Nato sier ja til det, får ikke Ukraina bli medlem. Det hadde vært en stor seier for Putin. Han mener nemlig at Ukraina egentlig er en del av Russland.

– Putin vil ha formelle avtaler og garantier om at Nato ikke skal komme nærmere Russlands grense, forklarer hun.

– Det er veldig, veldig høye krav. Det er usannsynlig at Kreml tror man vil få innfridd alle disse kravene.

Putin har likevel fått en håndsrekning som kan ha gjort at han tenkte at noe kan oppnås.

2. USA

USA har lenge hatt en tydelig linje når det kommer til Russland:

Å avskrekke. Blant annet ved å bygge opp den militære støtten til Ukraina.

Etter at Russland la frem sin liste med krav forrige måned, skjedde det noe overraskende. USAs president Joe Biden og Putin snakket sammen over telefon to ganger på én måned.

Den siste telefonsamtalen mellom de to presidentene fant sted 30. desember.

Biden oppfordret Putin til å roe ned spenningene med Ukraina. Han gjorde det klart at USA og allierte vil svare hvis Russland faktisk invaderer Ukraina. Samtidig vektla han støtte for diplomati og denne ukens samtaler med Nato, ifølge en uttalelse fra Det hvite hus.

– USA har ikke bare oversett Putin, men sagt seg villige til å gå i dialog om Russlands bekymringer for egen sikkerhet, forklarer Wilhelmsen.

Det i seg selv er en type anerkjennelse, mener hun, som Kreml nok er veldig fornøyd med.

Det har møtt motstand på USAs hjemmebane, som kan påvirke Biden.

Det er flere amerikanere som mener at man heller må øke den militær støtten til Ukraina enn å gå i forhandling med Putin. På en annen side argumenterer noen for man må ta hensyn til Russlands bekymringer for å hindre storkrig, spesielt fordi USA mest sannsynlig ikke er villig til å gå til krig for Ukraina.

– Det er forskjellige stemmer i USA. Det blir viktig å følge med på dem for å se hvilken strategi Biden vektlegger mest neste uke, sier Wilhelmsen.

3. Ukraina

Selv om Ukrainas skjebne står høyt på agendaen for ukens møter, har ikke landet mye å si i forhandlingene.

Likevel er det aller minst tvil om hva Ukraina vil:

Medlemskap i Nato. Altså det helt motsatte av det Russland vil.

Det setter Nato i en skvis.

4. Nato

I desember holdt Natos generalsekretær Jens Stoltenberg en tale. Han ba Russland komme tilbake til diplomatiet og roe ned langs grensen til Ukraina. Likevel er det ikke helt tydelig hva koalisjonen egentlig vil.

Nato er summen av sine medlemsland. De har forskjellige syn på hvordan Russland burde håndteres og hvordan sikkerheten best skapes.

Fredag møttes Nato til et hastemøte. Der skulle møtene denne uken planlegges.

Hva kommer til å skje?

Vil Putin få det som han vil? Det innebærer at alle kravene på listen hans godkjennes. Det avhenger av hvor mye Nato er villige til å gi.

Det er vanskelig å spå hva, om i det hele tatt noe, Nato vil si ja til, mener Nupi-forsker Helge Blakkisrud. At hele Putins liste godkjennes, er ifølge ham:

– Helt uaktuelt. Det er helt umulig for Nato å gå med på Putins kravliste i sin helhet.

Så hva da med Putins trussel om å gå inn militært i Ukraina? Det spørs om det ikke bare er et spill for galleriet.

– I enhver forhandling går du inn med en kravliste. Putin har trukket opp røde linjer og stilt ultimatum. Men så ligger det i forhandlingens natur at du er nødt til å gi noe. Absolutte krav vil måtte modereres, nye løsningsforslag kan komme opp underveis, sier han.

Han tviler på at møtene ender i en endelig løsning, men mener det er et steg i riktig retning at partene møtes og diskuterer.

– Så blir det viktig at de ikke snakker seg inn i en krig ingen egentlig ønsker, men heller ut av den.