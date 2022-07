Regimet ville innføre en nasjonal hijab-dag. Da slo kvinnene tilbake.

ISTANBUL (Aftenposten): Irans ledere strammer grepet om kvinner og kritikere. Men de møter motstand.

Unge iranske kvinner er vant til å gå med løse hodeplagg. Mange reagerer sterkt på at regimet forsøker å håndheve hijab-påbudet.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

11 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Denne uken begynte en omstridt markering i Iran.

I Teheran åpnet den med en dramatisk danseforestilling. Den ble fremført av 13 kvinner i hvite drakter og irrgrønne hodesjal. Over musikken ble det sitert koranvers om hvorfor kvinner må dekke seg til.

Seremonien ble direktesendt på statlig TV. Og latterliggjort i sosiale medier.

– Å tvinge kvinner til å bære hijab, er ikke en del av Irans kultur. Det er Talibans og IS’ kultur. Nok er nok, skrev aktivisten Masih Alinejad på Twitter.

Sier nei til hijab

Hijab har vært påbudt i Iran siden revolusjonen i 1979. Men iranske kvinner har i mange år tøyet grensene. Det er ikke uvanlig å se unge kvinner i løse sjal og tettsittende jeans i gatene i iranske byer.

Så da regimet nylig erklærte 12. juli som ny nasjonal dag for å feire «hijab og kyskhet», slo flere kvinner tilbake.

Aktivister tok til sosiale medier. De oppfordret kvinner til å kaste hijaben 12. juli. Da dagen kom, florerte det av bilder og videoer av kvinner som tok av seg sjalet i gatene.

Irans ultrakonservative president Ebrahim Raisi slo raskt tilbake. Han kalte kampanjen en «organisert promotering av moral korrupsjon».

Flere arrestert

Kvinnene som har delt videoer av seg selv denne uken, gjør det ikke uten risiko. Ifølge aktivisten Alinejad har flere av dem blitt pågrepet av politiet.

Nylig beordret president Raisi et religiøst råd om å ta grep for å håndheve gamle bestemmelser om kleskoder.

Det har ført til at det såkalte moralpolitiet den siste tiden har slått hardere ned på kvinner som ikke dekker til håret. Ansatte i banker og kollektivtransport er blitt beordret til ikke å betjene kvinner uten hijab, skriver avisen Independent.

Hvorfor skjer dette nå? Iran-kjenner Haleh Esfandiari ved tenketanken Wilson Center mener det kan tyde på at regimet forsøker å avlede oppmerksomheten fra de mange problemene som tårner seg opp:

Økende inflasjon, et mer aggressivt Israel og stagnerte atomforhandlinger.

Slår ned på filmbransjen

Det er ikke bare kvinner uten hodeplagg som kjenner presset øke. Siden mai er en rekke journalister, kunstnere og aktivister blitt arrestert, ifølge Human Rights Watch.

Bare den siste uken er tre profilerte filmregissører blitt arrestert.

Den prisvinnende regissøren Jafar Panahi er en av dem. Denne uken gikk han til statsadvokatens kontor i Teheran. Han ville følge opp sakene til to kolleger som nylig ble arrestert fordi de hadde skrevet under på et opprop. De ba om at myndighetene ikke bruker våpen mot fredelige demonstranter.

Det endte med at Panahi selv ble arrestert. Det har vakt internasjonal oppsikt. Filmfestivalen i Cannes var blant institusjonene som mandag ba om at regissørene umiddelbart blir løslatt.

Regissør Jafar Panahi ble arrestert i Teheran denne uken.

Stor sosial uro

Bakgrunnen for arrestasjonene er en periode med stor sosial uro i Iran.

I mai kollapset en boligblokk i byen Abadan. Minst 41 mennesker døde. Rasende folkemengder tok til gatene for å protestere mot regimet.

Demonstrasjonene ble beskrevet som svært uvanlige. Demonstrantene ropte slagord som «død over diktatoren».

At misnøyen i landet øker, skyldes ikke minst store økonomiske problemer. Sanksjonene mot Iran har lenge lagt en kraftig demper på veksten. Nå kommer skyhøy prisstigning som følge av krigen i Ukraina i tillegg.

I mai steg inflasjonen med 12 prosent. Prisene er nå mer enn 50 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

– Fordi de ikke er i stand til eller villige til å takle de mange alvorlige utfordringene Iran står overfor, har regjeringen gitt etter for sin undertrykkende refleks og begynt å arrestere populære kritikere, sier Tara Sepehri Far i Human Rights Watch.