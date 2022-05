Detaljer fra masseskytingen forteller om halvannen time i helvete.

I løpet av 90 minutter løsnet Salvador Ramos 142 skudd. Han drepte 19 barn og 2 voksne. Detaljer fra masseskytingen forteller om halvannen time i helvete.

Skoleskytingen i Uvalde var den nest største i USAs historie.

28. mai 2022 16:53 Sist oppdatert 25 minutter siden

Elevene i klasserom 111 og 112 satt og koste seg med Disney-filmen «Lilo & Stitch» i 11.30-tiden denne tirsdagen.

Lite ante fjerdeklassingene at en 18 år gammel mann på drapstokt nærmet seg nedover gangen.

De to kvinnelige lærerne skal nettopp ha fått en illevarslende e-post med beskjed om at en skytter gikk løs på skolen deres.

Da én av dem gikk for å lukke døren, slo Salvador Ramos til mot de to sammenslåtte klasserommene.

Gjerningsmannen skal ha dyttet læreren inn i klasserommet, før han så henne i øynene og sa «god natt». Deretter skjøt og drepte han henne. Så fortsatte han å plaffe løs mot elever som nettopp hadde sett film med familie og vennskap som tema.

Ofrene etter skoleskytingen ble vist på en storskjerm fredag under ett minutts stillhet før baseballkampen mellom Seattle Mariners og Houston Astros i Seattle.

Mange av dem skulle selv aldri se sin egen familie igjen.

Forsøkte å spille død

Det er gått fire dager siden Robb Elementary School i det lille lokalsamfunnet Uvalde, Texas, ble rammet av en brutal masseskyting. Totalt 21 personer ble drept, hvorav 19 barn og to lærere. Mens kritikken mot politiets innsats hardner til, ryster historiene fra innsiden av nok en skoleskyting det amerikanske folk.

Flere medier gjengir historien til 11-åringen Miah. Hun var en av elevene i det doble klasserommet der gjerningsmannen skal ha avfyrt rundt 100 av sine totalt 142 skudd, ifølge New York Times, som har laget en tidslinje av dramaet.

Miah ble først vitne til at gjerningsmannen skjøt begge lærerne og flere medelever, før han fortsatte til naborommet.

I kaoset som oppsto fikk 11-åringen en klassekamerat over seg, angivelig død. Hun skal ha dyppet hånden sin i vennens blod og smurt utover seg selv – i et håp om selv å fremstå som død, ifølge CNN.

Miah var også blant de mange elevene som desperat skal ha forsøkt å ringe nødtelefonen 911.

Innrømmer treg innsats

Fredag ettermiddag innrømmet lokale sikkerhetsmyndigheter at masseskytingen ikke ble håndtert på en god måte.

Politiet burde ha rykket inn i klasserommet umiddelbart i stedet for å vente utenfor i så lang tid, sa Steven McCraw på en pressekonferanse i Uvalde.

Han er direktør for offentlig sikkerhet i Texas.

Videoer fra åstedet viser at politimennene samlet seg utenfor skolen mens de ble oppfordret av desperate familiemedlemmer til å storme bygningen. En far skal ha foreslått å gå inn uten å vente på politiet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Barn løper i sikkerhet etter å ha hoppet ut av et vindu på Robb Elementary School.

Til slutt tok politiet seg inn i rommet der gjerningsmannen hadde barrikadert seg med vaktmesterens nøkler, ifølge New York Times. Der ble han skutt og drept av en grensevakt.

Mange berørte

Skoleskytingen i Uvalde er også en historie om et lite lokalsamfunns store tragedie. Stedet har bare 15.000 innbyggere, og de fleste er mer eller mindre direkte berørt, skriver Texas Tribune.

Både politifolk og helsearbeidere oppdaget underveis at deres egne nærmeste var blant ofrene.

The Washington Post gjengir historien om legeassistent Angel Garza som ved ankomst umiddelbart tok seg av en jente dekket av blod.

– Jeg er ikke skadet. Men han drepte min beste venn, skal jenta ha sagt.

Vennen viste seg å være helsearbeider Garzas egen stedatter, jenta som elsket å tegne, male og plukke blomster – Amerie Jo (10).

Blant de andre drepte var tremenningene Jackie og Annabell. Hele venninnegjengen på fem ble likvidert denne formiddagen i Uvaldes historie.

Men elleveåringen Miah (11), hun som smurte seg inn med blod, overlevde. Hun er hjemme hos familien, men de har ikke kunnet klemme henne. Miah har fragmenter av kuler i ryggen og bakhodet. Jenta må behandles av en spesialist i nærmeste større by, San Antonio. Problemet er: Hun vil ikke ut av huset. En tante forteller The New York Times:

– Hun tror fortsatt at gjerningsmannen skal komme og ta henne.

Enkemann fikk hjerteattakk

Også etter selve skoleskytingen har det skjedd tragiske hendelser. Irma Garcia var en av lærerne som ble drept på skolen. Hun hadde jobbet på Robb Elementary School i 23 år. Hun og ektemannen Joe Garcia hadde fire barn i alderen 12 til 23 år. Joe Garcia besøkte minnestedet for sin kone og de andre ofrene torsdag.

Senere samme kveld døde han av et hjerteinfarkt, skriver BBC.

På GoFundMe-siden som samler inn penger til familien, skriver Irma Garcias kusine:

– Jeg tror Joe døde av et knust hjerte.