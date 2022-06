Mann pågrepet i Oslo og siktet for terrordeltagelse – mann med «familierelasjon» pågrepet i Bulgaria samtidig

En ung mann ble tirsdag pågrepet i Oslo, siktet for deltagelse i en terrororganisasjon. PST mener at han har støttet Al-Qaida. Samtidig ble en annen ung mann pågrepet i Bulgaria, opplyser PST. De to har en familierelasjon.

Politiadvokat Thomas Blom i PST i forbindelse med at en mann er pågrepet og siktet for støtte til al-Qaida

To menn, som er 18 og 22 år, ble pågrepet av PST og bulgarske myndigheter i en koordinert aksjon i Norge og Bulgaria i går morges. En kilde nær etterforskningen opplyser til Aftenposten at det er snakk om to brødre.

18-åringen ble pågrepet i Oslo og har samtykket til fengslingen, melder PST. Saken behandles som kontorforretning. Det betyr at det blir ikke ordinært fengslingsmøte i tingretten. Han er fengslet med 14 dagers brev- og besøksforbud.

– Det gjelder deltagelse i en terrororganisasjon, hvor deltagelsen etter vår mening gjelder støtte til Al-Qaida eller Al-Qaida-virksomhet. Hovedsakelig bygget på nett- og nettbaserte fora, sa påtaleansvarlig Thomas Blom under et pressemøte hos PST.

– Vi jobber på spreng med å sikre beviser, sa Blom.

Fakta Dette er Al-Qaida Al-Qaida er en terrororganisasjon som ble grunnlagt av Osama bin Laden (nå død) i 1988. Nettverket står bak en rekke terrorangrep i flere land, blant annet i USA 11. september 2001 der rundt 3000 mennesker ble drept. Terrorgruppen den såkalte islamske stat (IS) springer ut av Al-Qaida. Begge gruppene bruker voldelige midler for å oppnå sine mål. Men IS bruker enda mer brutale metoder. Krigere og støttespillere er blitt rekruttert fra hele verden, også fra Norge. Vis mer

PST: Risiko for at de skulle foreta seg noe

Det er snakk om to unge menn, sier Blom. Han sa videre at det var et «familiært forhold» mellom de to.

– Den ene er 22 år og den andre er 18 år, sa Blom. Han sa at grunnen til at de ble pågrepet nå var «at virksomheten som var bedrevet både var samfunnsskadelig og farlig, og at risikoen for at noen gjør noe var ganske stor».

Blom utelukket ikke flere pågripelser. Han sa videre at selve pågripelsen ble gjennomført av beredskapstroppen, men at den var «udramatisk».

Koordinert aksjon

– Han som er pågrepet i Norge erkjenner ikke straffskyld. Og har ikke erkjent noen deltagelse i en terrororganisasjon, sa Blom. Videre sa han at den pågrepne ikke har ønsket å forklare seg til politiet. Han sa videre at mannen som er pågrepet i Bulgaria, er begjært utlevert til Norge.

Pågripelsen var en del av en koordinert aksjon der det samtidig ble pågrepet en norsk student i Bulgaria, opplyser Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Pågripelsene i Oslo og Bulgaria fant sted tidlig i morgentimene tirsdag. Av hensyn til etterforskningen kan jeg ikke gi flere detaljer nå, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NTB.

Mannen som er pågrepet i Oslo, er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon, nærmere bestemt straffelovens paragraf 136a, som gjelder «den som danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon».

Den siktede mannen som ble pågrepet i Oslo tirsdag, er tidligere omtalt som tilhenger av IS i en dom mot en annen person.

I en SMS til TV 2 skriver mannens forsvarer Per Zimmer, følgende:

– Det er på dette stadiet i saken ikke aktuelt å kommentere siktelsen utover at siktede ikke har deltatt i noen terrororganisasjon, og nekter straffskyld etter siktelsen.