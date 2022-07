Rishi Sunak og Liz Truss skal kjempe om å bli Storbritannias neste statsminister

Tory-politikerne har sagt sitt. Nå er det velgernes tur. Hvem som blir Storbritannias nye statsminister og leder for Det konservative partiet, avgjøres i september.

En av disse blir Boris Johnsons etterfølger. Liz Truss (t.h.) ligger lenger til høyre enn Rishi Sunak. Hun ønsker raskere skatteletter, mens han vil ha bedre sosial velferd.

20. juli 2022 17:03 Sist oppdatert nå nettopp

Det er klart etter at Penny Mordaunt røk ut av feltet onsdag. Da hadde partifellene gitt Mondaunt færrest stemmer av de tre gjenværende kandidatene.

Rishi Sunak fikk 137 stemmer i partigruppen i Parlamentet, mens Liz Truss fikk 113 stemmer. Mordaunt fikk 105 stemmer, og er med det ut av kampen.

Dermed nådde partiet målet om å ha de to finalistene klare før Parlamentet tar sommerferie på torsdag.

Ingen overraskelse

Resultatet bød ikke på noen overraskelser, ifølge Erik Mustad. Han er førstelektor i britiske studier ved Universitet i Agder (UiA) og redaktør av nettstedet britiskpolitikk.no.

– Helt siden Boris Johnson begynte å få kniven på strupen i vår og vinter har det vært sagt at disse to kandidatene er de mest aktuelle til å overta. Og nå er det de som står igjen, sier Mustad til Aftenposten.

Storbritannias utenriksminister Liz Truss utenfor parlamentet onsdag. Truss representerer høyrefløyen i Det konservative partiet. Meningsmålingene viser at hun kan ha gode sjanser til å danke ut rivalen Rishi Sunak.

Svært ulike kandidater

Utenriksminister Liz Truss og Rishi Sunak er to svært ulike kandidater. Rishi Sunak var finansminister frem til han gikk av i protest mot Boris Johnson 6. juli. Han fikk mye ros under pandemien for håndteringen av støtteordninger, men populariteten har dalt i det siste.

– Rishi Sunak er nok mer sosialliberal og mer mot sentrum av det konservative partiet, sier Mustad.

– Han er mer opptatt av sosial velferd og at partiet på levere på programmet som de gikk til valg på i 2019.

Det innebærer blant annet et økt fokus på å løfte områder i Nord-England.

Rishi Sunak ligger lenger mot sentrum enn Truss. Her forlot Sunak et kontor i London onsdag.

Truss ligger på sin side lenger til høyre. Truss var blant de siste til å lansere kandidaturet sitt. Hun har sikret seg støtte blant dem i partiet som fremdeles er lojale mot Boris Johnson.

– Liz Truss ligger nok nærmere Margaret Thatcher og den ytre høyrefløyen i det konservative partiet, forteller Mustad. Det innebærer blant annet:

Mindre bruk av offentlige midler

Lave skatter

Høye forsvarsbudsjetter

Sunak er på sin side skeptisk til for raske skattekutt, selv om det er planen på sikt. Han er imidlertid rik, og det er blitt stilt spørsmål ved familiens store formue og mulig skatteplanlegging.

Valgkamp i vente

Nå er det klart for valgkamp. De to kandidatene reiser land og strand rundt for å sanke stemmer hos det konservative partiets 160.000 medlemmer. Det er de som til slutt avgjør hvem som blir ny partileder i en uravstemning. Den skal foregå pr. post.

På en fersk måling blant partimedlemmene fra Yougov leder Liz Truss med 19 prosentpoeng på Rishi Sunak.

I tillegg til å bli partileder, vil den som går seirende ut også bli landets statsminister etter Boris Johnson. Han varslet tidligere i juli at han går av så fort partiet har valgt en arvtager.

Resultatet av uravstemningen blir kunngjort 5. september, og dagen etter flytter britenes nye statsminister inn i Downing Street. Der vil den ferske statsministeren og partilederen stå foran en utfordring. Mandatet er å samle et parti som står splittet etter Boris Johnsons lederskap og kampen om ledervervet. Hverken Liz Truss eller Rishi Sunak får en enkel jobb, mener Mustad.

– De virker ikke samlende, sier UiA-lektoren.

– De ligger lavt på meningsmålingene. Den nye lederen får en stor utfordring med å samle partiet og gjenreise tilliten som veldig mange velgere har mistet gjennom pandemien, sirkuset Boris Johnson og denne lederkampen – som egentlig bare har gjort vondt verre.